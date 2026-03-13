안산시의회 '의원 행동강령 운영 자문위원회' 위원 위촉

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시의회가 13일 오후 의장실에서 '의원 행동강령 운영 자문위원회 위원 위촉식'을 개최하고 제7기 자문위원회의 구성을 마쳤다.

안산시의회가 13일 의장실에서 '의원 행동강령 운영 자문위원회 위원 위촉식'을 개최했다. 사진은 이날 위촉식 중 한 장면. [사진=안산시의회]

이날 행사에는 박태순 의장을 비롯해 7기 자문위원으로 위촉된 변성원 안산대학교 교수와 박준연 법무법인 다일 대표변호사, 장기준 투데이안산 대표, 김종미 안산타임스 부장, 김수정 사단법인 안산학연구소 연구실장, 구희현 안산시민사회연대 및 안산환경운동연합 공동대표가 참석했다. 함께 활동할 조영신 법무법인 원곡 대표변호사는 개인 사정으로 참석하지 못했다.

자문위원들은 오는 2028년 3월 10일까지 2년간 △행동강령 위반행위에 대한 신고 접수 및 조사·처리에 관한 사항과 △행동강령 조례 제19조 제1항 단서에 따른 국내외 활동의 승인에 관한 사항 △의원에 대한 행동강령의 교육 및 상담에 관한 사항 △행동강령의 준수 여부에 대한 점검에 관한 사항 등의 업무를 수행하게 된다.

자문위원회는 '안산시의회 의원 행동강령 조례' 제28조 및 제29조, 제30조에 설치 근거를 두고 있다.

앞서 6기 자문위원회는 지난 2024년 3월 11일부터 활동을 해온 바 있으며, 6기 위원들 중 변성원 교수는 이번 7기 자문위에서도 임기를 이어간다.

안산시의회가 13일 의장실에서 '의원 행동강령 운영 자문위원회 위원 위촉식'을 개최했다. 사진은 위촉식 후 환담을 나누고 있는 참석자들의 모습. [사진=안산시의회]

박태순 의장은 "안산시의회가 높아진 시민들의 눈높이에 맞는 청렴하고 투명한 의정활동을 펼칠 수 있도록 노력할 것"이라며 "자문위원들도 많은 지도 편달로 의회 투명성 강화에 기여해 주시기를 당부드린다"고 밝혔다.

