안산시의회 '의원 행동강령 운영 자문위원회' 위원 위촉

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시의회가 13일 오후 의장실에서 '의원 행동강령 운영 자문위원회 위원 위촉식'을 개최하고 제7기 자문위원회의 구성을 마쳤다.
이날 행사에는 박태순 의장을 비롯해 7기 자문위원으로 위촉된 변성원 안산대학교 교수와 박준연 법무법인 다일 대표변호사, 장기준 투데이안산 대표, 김종미 안산타임스 부장, 김수정 사단법인 안산학연구소 연구실장, 구희현 안산시민사회연대 및 안산환경운동연합 공동대표가 참석했다. 함께 활동할 조영신 법무법인 원곡 대표변호사는 개인 사정으로 참석하지 못했다.
자문위원들은 오는 2028년 3월 10일까지 2년간 △행동강령 위반행위에 대한 신고 접수 및 조사·처리에 관한 사항과 △행동강령 조례 제19조 제1항 단서에 따른 국내외 활동의 승인에 관한 사항 △의원에 대한 행동강령의 교육 및 상담에 관한 사항 △행동강령의 준수 여부에 대한 점검에 관한 사항 등의 업무를 수행하게 된다.
자문위원회는 '안산시의회 의원 행동강령 조례' 제28조 및 제29조, 제30조에 설치 근거를 두고 있다.
앞서 6기 자문위원회는 지난 2024년 3월 11일부터 활동을 해온 바 있으며, 6기 위원들 중 변성원 교수는 이번 7기 자문위에서도 임기를 이어간다.
박태순 의장은 "안산시의회가 높아진 시민들의 눈높이에 맞는 청렴하고 투명한 의정활동을 펼칠 수 있도록 노력할 것"이라며 "자문위원들도 많은 지도 편달로 의회 투명성 강화에 기여해 주시기를 당부드린다"고 밝혔다.
