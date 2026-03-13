치킨기업 BBQ, 순천에 '1000실 특급호텔' 투자

연향·해룡·오천 일원 복합 관광벨트 조성…남해안 거점 노린다

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 순천시에 최대 1000실 규모 특급호텔과 컨벤션·워터파크를 포함한 대규모 관광·비즈니스 시설이 들어서기 위한 6700억~9800억 원 규모 투자협약이 체결됐다.

순천시는 13일 제너시스비비큐, 전남도와 함께 순천만국가정원 정원워케이션센터에서 최대 1000실 규모 특급호텔 건립을 위한 3자 투자협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

13일 순천만국가정원 정원워케이션센터에서 왼쪽부터 노관규 순천시장, 윤홍근㈜제너시스비비큐 회장 , 황기연 전남도지사 권한대행이 투자협약(MOU)을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다.[사진=순천시] 2026.03.13 chadol999@newspim.com

협약식에는 윤홍근 제너시스BBQ 회장, 황기연 전남도지사 권한대행, 노관규 순천시장 등 관계자들이 참석했다.

협약에 따라 제너시스비비큐는 2031년까지 순천만국가정원 인근 연향동·해룡면·오천동 일원에 500∼1000실 규모 특급호텔과 국제회의가 가능한 컨벤션센터, 워터파크 등 복합 관광 인프라를 조성할 계획이다.

총 투자 규모는 6700억∼9800억 원 수준으로, 공사와 운영 과정에서 1200∼2500명 규모의 신규 일자리가 생길 것으로 시는 내다보고 있다.

순천시는 이번 특급호텔 투자가 추진 중인 RE100 반도체 국가산업단지, 우주항공·문화콘텐츠·치유·바이오 산업과 연계돼 글로벌 기업과 투자자를 수용할 비즈니스 인프라 확충에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

또 이미 투자협약을 맺은 코스트코 순천점과 함께 특급호텔·복합쇼핑몰을 양대 축으로 삼아 전남 동부권을 넘어 남해안권 경제 거점 도시로 도약한다는 구상이다.

순천 출신인 윤홍근 회장은 "이번 업무협약이 고향 순천 발전의 계기가 되길 바라며, 지역 문화 발전을 이끄는 호텔을 건립하겠다"고 밝혔다.

노관규 순천시장은 "BBQ의 글로벌 네트워크와 순천의 생태 자산이 결합해 30년 숙원 사업이던 특급호텔 유치와 남해안권 경제 거점 도약의 전환점이 될 것"이라고 말했다.

