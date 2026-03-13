경기교육청, 'AI·디지털 교원 연수 운영 담당자·강사 워크숍' 성료

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 교원 인공지능(AI)·디지털 교육 역량체계 기반의 연수를 본격 추진한다고 13일 밝혔다.

도교육청은 이날 교육지원청의 장학사와 지역 대표 초·중등 강사 약 100명을 대상으로 워크숍을 진행했다.

이번 워크숍은 '교원 인공지능(AI)·디지털 교육 역량체계'를 학교 현장에 효과적으로 적용하기 위한 첫 단계로 마련됐다. 교육지원청과 지역 강사가 역량체계를 이해하고 이를 바탕으로 교원 연수 프로그램을 설계하도록 지원하는 것이 주된 목적이다.

워크숍은 연수 운영 담당자와 초·중등 강사로 나뉘어 진행됐으며, 교원의 인공지능(AI)·디지털 역량체계에 관한 탐색, 설계, 성찰의 3단계 과정으로 구성됐다. 특히, 지역 단위 교원 연수의 일관성과 전문성을 높이는 데 중점을 뒀다.

도교육청 교육역량과의 김태석 과장은 "인공지능(AI) 및 디지털 기술의 확산 속에서 교사의 수업 전문성을 체계적으로 지원하는 것이 중요하다"고 강조하며, "이번에 새롭게 구축하는 역량체계를 바탕으로 경기교육 현장에 적합한 교원 연수 모델을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

경기도교육청은 교원의 인공지능(AI)·디지털 교육 역량체계를 기반으로 교원 연수를 체계적으로 운영하고, 학교 현장의 수업 혁신으로 이어지도록 정책적 지원을 확대할 방침이다.

