장수군, 노인일자리 사업 본격 추진…134억원 투입

3347명 어르신 맞춤형 일자리 제공

공익활동·역량활용·공동체 사업단 등

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 노인일자리 사업 발대식을 열고 본격적인 사업 추진에 나섰다고 13일 밝혔다.

장수군은 지난 12일 계북면 참샘골 체육관에서 장수노인복지관 주관으로 '2026년 노인일자리 사업 발대식'을 개최했다.

노인일자리 사업 발대식[사진=장수군] 2026.03.13 lbs0964@newspim.com

이날 행사에는 최훈식 군수와 최한주 장수군의회 의장, 도의원, 노인일자리 사업 참여 어르신 등 200여 명이 참석해 사업 추진을 함께 축하했다. 행사에서는 사업 안내와 함께 참여 어르신들을 대상으로 소양교육 등 필수 교육도 진행됐다.

노인일자리 사업은 어르신들의 사회 참여 기회를 확대하고 소득 보전과 건강한 노후생활을 지원하기 위한 대표적인 노인복지 정책이다. 참여 어르신들은 공익활동과 사회서비스 분야에서 활동하며 지역사회 활성화에도 기여하게 된다.

올해 장수군은 134억원의 예산을 투입해 장수노인복지관 등 4개 수행기관을 통해 총 3347명의 어르신에게 일자리를 제공한다. 사업은 △공익활동 6개 사업(2899명) △역량활용 18개 사업(300명) △공동체 사업단 9개 사업(148명) 등으로 운영된다.

최훈식 군수는 "노인일자리 사업은 단순한 소득 지원을 넘어 어르신들의 사회 참여 확대와 건강한 노후를 지원하는 중요한 정책"이라며 "장수군 실정에 맞는 양질의 일자리를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 장수군은 참여 어르신들의 안전을 최우선으로 고려해 사업 전반에 걸친 안전관리 체계를 강화하고 정기적인 현장 점검과 교육을 통해 안전한 사업 환경 조성에 행정력을 집중할 방침이다.

