'현대음악 선구자' 백병동 전 서울대 교수 별세…향년 90세

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = '한국 현대음악의 선구자' 작곡가 백병동 대한민국예술원 음악분과 회원(전 서울대 작곡과 교수)이 12일 별세했다. 향년 90세.

백병동 전 서울대 교수. [사진= 대한민국예술원]

1936년 만주에서 태어난 고인은 서울대 음악대 작곡과를 졸업한 뒤 독일 하노버 음대에서 유학하며 윤이상에게 사사하는 등 해외에서 현대음악 어법을 본격적으로 수학했다. 1961년 신인예술상 수상을 시작으로 대한민국예술원상, 서울시 문화상, 한국음악상 등을 잇달아 받으며 한국 현대음악의 영역을 개척한 대표 작곡가로 자리매김했다.

서울대 작곡과 교수와 학과장을 지낸 그는 한양대 교수 등으로도 재직하며 후학 양성에 힘썼고, 2011년부터는 대한민국예술원 회원으로 활동하며 한국 음악계의 큰 어른 역할을 해왔다. 합창, 관현악, 실내악, 국악 관현악에 이르기까지 100여 곡이 넘는 작품을 남겼으며, 합창곡 '젊은이들이여', '혼', '나비'와 관현악곡 '진혼' 등이 대표작으로 꼽힌다.

이론서 '화성학'은 국내 음악 전공자들 사이에서 교과서처럼 읽히며 한국식 화성 교육 체계를 정립한 저작으로 평가받는다.

유족으로는 부인 우화자 씨와 조카 우연 씨가 있다. 빈소는 서울성모장례식장 6호실에 마련됐으며, 발인은 15일 오전 6시 50분, 장지는 서울추모공원이다.

