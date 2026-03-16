전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

"하평해변 건널목 폐쇄…행정이 골든타임 놓쳤다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이창수 동해시의원 본회의 자유발언 "선제적 소통·관광 질적 전환 필요"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시의회 이창수 의원이 하평해변 기찻길 건널목 폐쇄를 계기로 동해시 행정의 대응 방식과 관광 행정 전반에 대한 질적 전환을 촉구했다.

이 의원은 16일 제359회 동해시의회 임시회 제1차 본회의 10분 자유발언에서 "하평해변 건널목 폐쇄 과정에서 행정의 허점이 드러났다"며 "급증하는 관광 수요에 선제적으로 대응할 수 있는 '소통 중심 행정'으로의 전환이 필요하다"고 말했다.

이 의원에 따르면 한국철도공사 코레일 강원본부는 지난해 10월 하평 건널목 안전대책을 요청하는 공문을 동해시에 보냈지만, 시는 건설과와 관광과 사이에서 문서 이송만 했을 뿐 별도의 공식 회신을 하지 않았다. 이후 올 2월 초 "회신이 없으면 건널목을 철거하겠다"는 취지의 재공문이 도착한 뒤에야 관광과가 철거 반대 입장과 관계기관 대책회의를 제안하는 회신을 보낸 것으로 전해졌다.

10분 자유발언하는 이창수 동해시의원.[사진=동해시의회] 2024.04.17 onemoregive@newspim.com

이 의원은 "시민과 언론, 관계기관 모두가 우려하던 안전 문제에 대해 행정이 선제적으로 대응하지 못한 것은 납득하기 어렵다"며 "지난해 10월 첫 공문이 왔을 때 관계기관과 즉시 협의에 나섰다면 아무런 설명도 없이 건널목이 폐쇄되는 극단적 상황은 피할 수 있었을 것"이라고 지적했다. 그는 "이 네 달이 바로 우리가 잃어버린 '행정적 골든타임'이었다"고 강조했다.

동해시의 소통 방식에 대한 비판도 이어졌다. 이 의원은 "건널목 폐쇄라는 중대한 사안과 이후 대책회의 결과, 향후 계획 등에 대해 시가 시민들에게 공식적으로 설명하지 않았다"며 "시민들은 언론 보도와 개인 SNS에 올라오는 단편적인 소식에 의존해 답답함을 호소하고 있다"고 말했다.

그러면서 "주요 현안에 대한 행정의 입장을 공개하고 시민 목소리를 반영하는 것이 건강한 시정 운영의 기본"이라며 "시장께서라도 지금이라도 분명한 입장과 계획을 직접 밝히고 적극 소통해 달라"고 요청했다.

급증하는 관광 수요에 비해 '질적 만족도' 관리는 미흡하다는 지적도 나왔다. 이 의원은 "묵호역 KTX 이용객 수가 2024년 12월 약 2만 명에서 지난 1월 5만 명대로 불과 1년여 만에 두 배 이상 늘었다"며 "양적인 성장에만 만족할 것이 아니라, SNS 등에 공유되는 부정적인 경험담을 면밀히 파악해 개선책을 마련해야 한다"고 말했다.

이창수 의원은 "공직자의 한 시간은 시민의 수천·수만 시간과 같다"며 "동해시 700여 공직자가 조금 더 적극적으로 소통하고 현장에서 문제를 발굴해 나갈 때, 동해시는 더 많은 관광객에게 사랑받는 도시로 성장할 것"이라고 강조했다.

그는 "하평 건널목 사안을 계기로 '사건 발생 후 대응'이 아닌 '위험 신호 단계에서 협의에 나서는 선제적 소통 시스템'으로 전환해야 한다"며 "의정활동을 통해 시정이 보다 신속하고 책임 있게 변화해 갈 수 있도록 시민의 목소리를 전달하는 데 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동