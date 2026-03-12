성남시, 국내 전시회 개별참가 기업모집...61개사 최대 250만 원 지원

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 지역 중소기업의 국내외 판로 확대와 지역경제 활성화를 위해 2026년 국내 전시회에 개별 참가하는 기업을 대상으로 최대 250만 원을 지원한다고 12일 밝혔다.

경기 성남시청 전경.[사진=성남시]

성남시는 오는 20일까지 성남산업진흥원 홈페이지를 통해 '2026년 국내전시회 개별참가 지원사업' 참여기업 61개사를 모집한다.

신청 대상은 2026년 1월부터 12월까지 국내에서 개최되는 전시회에 개별적으로 참가하는 중소기업으로 성남시에 본사 또는 공장이 소재하고 타 기관으로부터 중복 지원을 받지 않는 기업이어야 한다.



전시회 참가 계획을 기준으로 신청할 수 있으며 선정된 기업은 이후 해당 전시회 참가를 완료한 뒤 관련 비용을 지원받게 된다.

지원 대상은 과거 지원 이력, 마케팅 역량, 제품 경쟁력 등을 종합적으로 평가해 선정해 부스 임차료, 기본 장치비, 홍보비, 온라인 전시 참가비 등 전시회 참가에 소요되는 비용을 기업당 최대 250만원까지 지원한다.

지원금은 선정된 기업이 전시회 참가를 마친 뒤 성남산업진흥원에 관련 비용을 청구하면 사후 지급하는 방식으로 운영되며 사업에 관한 자세한 사항은 성남산업진흥원 홈페이지(사업신청→사업공고)에서 확인할 수 있다.

