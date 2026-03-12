이천시, 취약계층 난방비 긴급지원 확대 추진

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시가 동절기 안전취약계층의 난방비 상승 부담을 덜어주기 위해 기초생활수급자 및 차상위계층 5200여 가구에 난방비를 확대 지원한다고 12일 밝혔다.
이천시는 경기도 재해구호기금 2억6230만원을 투입해 지난 2월 4일 기준 지역 내 기초생활수급자 및 차상위계층 가구에 가구당 5만 원의 난방비를 지원한 바 있다.
이천시는 가구당 15만 원의 난방비를 추가 지원해 취약계층의 생활 부담을 완화하고 사회안전망을 더욱 강화할 계획이다. 시설수급자와 기존 경기도 저소득 노인·장애인 월동난방비 지원 대상자는 중복 지원을 방지하기 위해 이번 지원 대상에서 제외된다.
기초생활수급자 및 차상위계층은 별도의 신청 없이 기존 복지급여 계좌로 지급되며, 압류방지 통장을 사용 중이거나 복지급여 계좌가 없는 가구에 대해서는 개별적으로 계좌를 확인한 후 지급할 예정이다.
관련 문의는 주소지 관할 행정복지센터로 신분증과 통장 사본을 지참하여 방문하거나 전화로 안내받을 수 있다.
