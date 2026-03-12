한국도로교통공단tbn대구교통방송, 춘·하계 개편 단행

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=한국도로교통공단tbn대구교통방송(대구 FM103.9MHz·김천 FM95.9MHz)은 오는 16일 오전 6시부터 2026년 춘·하계 개편을 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 개편에서 tbn대구교통방송은 교통안전 콘텐츠뿐 아니라 산업재해 예방 등 대국민 안전콘텐츠를 강화하고, 고령자 교통사고 예방을 위한 프로그램을 운영하며 교통사고 예방에 앞장선다.

류강국의 '출발! 대구대행진'(평일 오전 7시~오전 9시/박도아 PD/정희경 작가)에서는 등산 문화가 확산됨에 따라 '명산대첩' 코너를 신설하고 국내 100대 명산을 소개한다. 이영미의 '스튜디오 1039'(평일 오전 9시~오전 11시/김태주·김소정 PD/정희경 작가)에서는 계명대학교 홍정열 교수, 대구공업대학교 차동길 교수와 함께 전기차, 자율주행차 등 자동차의 변화를 알아본다.

이소영의 'tbn 차차차'(평일 오후 2시~오후 4시/조윤미 PD/김민규 작가)에서는 고령 어르신과의 만남을 다뤄보는 'LTE 현장 해피 시니어!'코너를 신설하고 지역 어르신들에게 재미와 감동을 선사할 예정이다. 이정윤의 'tbn 대구매거진'(평일 오후 4시~오후 5시/서영주 아나운서/김다니엘 작가)에서는 '시니어 보행 점검단'과 함께 위험지역 현장을 취재하는 등 고령자 교통사고 예방을 위해 앞장설 계획이다.

한국도로교통공단tbn대구교통방송, 춘·하계 개편 단행한다.

이윤민의 '행복충전 5시!'(평일 오후 5시~오후 6시/박희영 작가)가 새로 선보이는 '그 해 그 노래' 코너에서는 연도별로 가장 상징적인 추억의 노래를 짚어보고, 그 시절의 향수와 추억을 떠올리게 한다. 차정훈·김영아의 '달리는 라디오'(평일 오후 6시~오후 8시/서영주 아나운서/권지현 작가)는 달라 교통포커스를 통해 실시간 교통정보를 제공하고, 신건 기자와 함께 하는 '화요일엔 신상털기' 코너를 동영상 스트리밍으로 생중계하는 등 콘텐츠를 강화한다.

이 밖에도 산재사고를 줄이기 위해 '산업재해근로자의 날'인 4월 28일에 맞춰 "산업재해! 우리가 막을 수 있습니다" 특별방송을, 하반기에는 '노인의 날'에 맞춰 "어르신을 지키는 길, 대구가 함께 걷다" 특별방송을 진행할 예정이다.

한국도로교통공단tbn대구교통방송은 대구 지역은 라디오 FM103.9MHz, 김천 지역은 FM95.9MHz에서 들을 수 있으며, 스마트폰 앱 'tbn'을 이용하면 전국 어디서든 들을 수 있다.

