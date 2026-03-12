한준호, 李 공소취소 거래설에 "증명 못한 허위사실을 당당하게 이야기"

"당은 왜 미적지근하게 대응하는지 묻고 싶다"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 최근 이재명 대통령 사건의 공소 취소와 검찰 보완수사권 존치를 맞바꾸는 거래를 제안했다는 이른바 '공소취소 거래설'이 제기된 가운데, 친명(친이재명)계 한준호 더불어민주당 의원은 "팩트 없이 대통령께서 마치 공소 취소를 지시한 것처럼 비치게 만들었다"며 격앙된 반응을 보였다.

한 의원은 12일 YTN라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 해당 의혹을 제기한 기자를 겨냥해 "취재원은 밝힐 수 없다 하더라도 무엇에 근거했는지 명확하게 밝혀야 하는데 증명을 하지 못했다"며 "허위사실을 저렇게 당당하게 이야기한다는 것이 굉장히 놀랍다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한준호 더불어민주당 의원. 2024.10.02 pangbin@newspim.com

한 의원은 "단독이라는 것을 할 때는 유명세를 떨치고 싶기 때문인데, 주목을 받기 위한 것이거나 민주당이나 정부에 대한 프레임을 짜기 위한 것일 수 있다"며 의혹 제기 배경에 대해서도 의문을 제기했다.

이어 "어려운 국제 상황과 내부 경제 상황 속에서 대통령께서 열심히 일하는 것을 다 알고 있지 않느냐"며 "정부의 체제 자체를 흔들려고 하는 보도 행태, 이런 찌라시성 취재를 남발하는 것이 과연 옳은가. 저는 자격이 없다고 본다"고 지적했다.

아울러 민주당의 대응에 대해서도 불만을 드러냈다. 한 의원은 "대통령에 대한 매우 심각한 명예훼손 및 허위사실 유포임에도 불구하고 왜 당에서 미적지근하게 대응을 하고 있는지 묻고 싶다"며 "오늘 의원총회에서 이 부분에 대해 논의하자고 이야기할 생각"이라고 말했다.

국민의힘이 특검 도입을 주장하는데 대해서는 "야당 입장에서는 '이때다 싶다'고 생각할 것"이라며 "내부 갈등이 워낙 격화돼 있기 때문에 시선을 외부로 돌리려는 것으로 보인다"고 짚었다.

jeongwon1026@newspim.com