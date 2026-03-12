세븐일레븐, 일본 스타일 오리지널 즉석 스무디 도입...전국 순차 배치

지난 11일부터 고객 맞이 시작...1년 이상 내부 테스트 거쳐 적용

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 세븐일레븐이 일본에서 인기 있는 즉석 스무디를 도입한다.

세븐일레븐은 1년 이상의 준비작업을 끝내고 지난 11일부터 전국에 순차적으로 일본 스무디 기기를 배치하여 여름 시즌 맞이에 나선다고 12일 밝혔다.

세븐일레븐이 지난 11일부터 일본 스타일의 즉석 스무디 기계를 도입했다. 전국 매장에는 순차적으로 도입될 예정이다. 사진은 스무디 즉석 기계 앞에 모델이 기념사진을 찍고 있는 모습. [사진=세븐일레븐 제공] nrd@newspim.com

스무디는 지난해 전 이종격투기 선수이자 방송인인 추성훈이 개인 방송을 통해 소개하면서 국내 소비자들의 높은 관심을 받았다. 세븐일레븐은 2024년 12월부터 일본 세븐일레븐 스무디 기기를 들여와 스무디 상품의 국내 현지화 작업과 함께 내부 운영 테스트를 해왔다.

세븐일레븐 스무디 기기의 특장점은 안심과 안전이다. 식감과 풍미를 살리기 위해 상품마다 믹싱 시간, 회전 스피드, 블레이드 높이 등을 상품마다 다르게 함으로써 최적의 맛을 제공한다. 또한, 회전 칼날을 자동 세척하도록 설계해 위생도를 한층 끌어올렸다.

세븐일레븐은 '딸기 바나나 스무디', '망고 스무디', '베리 요거트 스무디' 총 3종을 선보인다. 일본 사례를 바탕으로 국내 전용 인프라 구축을 통해 국내 맞춤형 상품을 개발했다. 판매 가격은 3000원이다.

딸기 바나나 스무디는 상큼한 딸기와 달콤한 바나나의 조화로운 맛과 향을 즐길 수 있는 상품이고, 망고 스무디는 리얼 망고의 진하고 풍부한 맛을 시원하게 느낄 수 있다. 베리 요거트 스무디는 국내 편의점 최초로 요거트 큐브가 함유되어 있는 스무디다. 모두 100kal 미만 저칼로리 건강 상품이다.

세븐일레븐은 이번 스무디 상품 도입으로 편의점 즉석식품 시장에서의 경쟁 우위를 확보한다는 계획이다. 실제 세븐일레븐은 편의점 즉석식품의 시초다. 지난 1989년 5월 국내 1호 편의점(세븐일레븐 올림픽선수촌점) 오픈 시점부터 판매했던 걸프, 슬러피, 빅바이트가 편의점 즉석식품 1호다. 이후 군고구마, 커피, 치킨, 즉석피자, 구슬아이스크림까지 카테고리 영역을 지속 확대해 나가고 있다.

한편 세븐일레븐은 즉석식품을 한데 모아 응집력을 높이고 운영과 관리효율을 증진시킬 수 있는 '푸드스테이션' 개념을 차세대 가맹모델 '뉴웨이브'를 중심으로 구축해나가고 있다. 푸드스테이션은 카운터를 푸드코트형으로 조성해 세븐카페, 치킨, 즉석피자, 군고구마 등 대표 즉석식품들을 한 눈에 보고 구매할 수 있도록 만들어졌다.

박대성 세븐일레븐 즉석식품팀장은 "즉석식품은 가성비와 취식의 편리함을 앞세워 편의점을 대표하는 먹거리로 성장하고 있으며, 이에 차별화 상품 도입 등 경쟁력 강화에 집중하고 있다"며 "이번 즉석 스무디는 검증된 차별화 상품으로 오리지널 기술력과 상품 품질을 앞세워 올해 편의점 여름시장에서 큰 주목을 받을 수 있을 것"이라고 말했다.

