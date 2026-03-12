"50년 원조 과자"…오리온 '오징어땅콩' 패키지 리뉴얼

'원조 브랜드' 강조 디자인 적용

2030 소비층 확장 맞춰 젊은층 소통 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오리온이 대표 스낵 '오징어땅콩' 출시 50주년을 맞아 패키지를 리뉴얼하고 젊은 세대와의 소통을 강화한다고 12일 전했다. 새 패키지는 기존 디자인의 정체성을 유지하면서 '50년 원조' 문구를 크게 배치해 원조 브랜드 이미지를 강조했다.

패키지에는 고소한 땅콩 원물을 삽입해 제품 특징을 직관적으로 표현했으며, 오징어땅콩 특유의 오징어채 무늬는 친근한 표정처럼 보이도록 위트 있게 디자인했다. 소비자들이 제품을 한눈에 알아볼 수 있도록 브랜드 상징성과 인지도를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

오리온 '오징어땅콩' 50주년 제품 이미지. [사진=오리온 제공]

1976년 출시된 오징어땅콩은 땅콩에 반죽옷을 28회에 걸쳐 얇게 입힌 뒤 구워내는 방식으로 만들어진다. 이 과정에서 과자 내부에는 독특한 그물망 구조가 형성돼 바삭한 식감을 구현한다. 공정 마지막 단계에서 넣은 얇게 썬 오징어채는 제품 겉면의 갈색 실선 무늬로 나타나는 것이 특징이다.

최근에는 실제 오징어가 들어간다는 사실이 온라인에서 알려지며 화제가 됐다. 과자 표면의 오징어채 무늬를 활용한 '오땅 표정놀이'가 젊은층 사이에서 확산되면서 50대 이상이 중심이던 소비층이 2030세대로 확대되는 모습이다.

오리온은 이러한 흐름에 맞춰 젊은층과의 접점을 넓히는 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. 공식 인스타그램을 통해 오징어땅콩이 새해 일출처럼 떠오르는 '신년맞이 릴스 영상'과 슈퍼문을 표현한 '정월대보름 콘텐츠'를 공개해 수천 개의 댓글을 이끌어냈다. 오리온 관계자는 "반세기 동안 국민과 함께해 온 브랜드인 만큼 소비자들과 추억을 공유하는 뜻 깊은 한 해가 될 것으로 기대한다"며 "세대를 넘어 사랑받는 브랜드로 다음 50년을 준비해 나갈 계획"이라고 말했다.

