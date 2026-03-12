셀바스AI, 유·무선 통합 모니터링 솔루션 개발

올 2분기 인허가 완료 예정, 연내 AI 의료 서비스 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능 전문기업 셀바스AI는 중앙모니터링솔루션(CMS)을 중심으로 인공지능(AI) 의료 플랫폼 전략을 추진하고 있다고 12일 밝혔다.

회사에 따르면 CMS는 병원 유·무선 통합 모니터링을 위한 핵심 소프트웨어 플랫폼으로 계열사 메디아나의 의료기기 인프라를 기반으로 구축되고 있다. 관련 의료기기 인허가 절차가 진행 중이며 2분기 내 마무리될 것으로 예상된다.

CMS는 병원 내 다양한 의료기기와 웨어러블 장비에서 수집되는 환자 생체 데이터를 실시간으로 통합 분석해 의료진에게 제공하는 중앙 모니터링 플랫폼이다. 기존 CMS가 환자감시장치(PMD) 약 32대를 중심으로 모니터링하는 구조였다면 현재 인허가가 진행 중인 CMS는 병동 단위를 넘어 병원 전체 환자 데이터를 통합 모니터링할 수 있는 구조로 확장되는 것이 특징이다.

셀바스AI 로고. [사진=셀바스AI]

특히 웨어러블 심전도(ECG) 등 다양한 웨어러블 의료기기와 AI 의료 서비스에서 발생하는 데이터를 통합 관리해 실시간 알람, 환자 상태 분석, 의료진 의사결정 지원 등 병원 운영 효율을 높이는 기능을 제공한다. 메디아나의 환자감시장치는 병원에서 환자의 생체 신호 데이터를 실시간으로 수집하는 핵심 의료 장비로 AI 의료 서비스의 데이터 센서 역할을 한다.

회사 측은 메디아나 인수를 통해 확보한 의료기기 인프라와 자사의 AI·소프트웨어 기술을 결합해 AI 의료 플랫폼 사업을 추진하고 있다고 밝혔다. CMS를 시작으로 다양한 AI 의료 서비스 개발도 진행 중이며 관련 솔루션은 연내 순차적으로 공개될 예정이다.

이 같은 AI 의료 플랫폼 사업 확대는 실적 성장으로도 이어지고 있다. 셀바스AI는 지난해 영업이익이 전년 대비 60.2% 증가하며 수익성 개선 흐름을 나타냈다. 회사 측은 의료기기 하드웨어와 AI, 소프트웨어 기술을 결합한 사업 구조가 본격화되면서 그룹 차원의 사업 시너지와 매출 확대 효과가 나타나고 있다고 설명했다.

곽민철 대표이사는 "셀바스AI와 메디아나의 공동 연구개발 및 사업화를 통해 AI, 소프트웨어, 의료기기 하드웨어 기술을 모두 갖춘 AI 의료 플랫폼 사업이 본격화되고 있다"며 "메디아나의 의료기기 인프라와 셀바스AI의 AI 기술을 결합해 병원 전체를 연결하는 AI 의료 플랫폼을 구축하고 글로벌 의료 시장에서도 성장 기반을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 셀바스AI는 AI 진단 예측, AI 임상 서비스 등 병원 워크플로우 최적화에 적용 가능한 다양한 AI 기반 의료 서비스를 준비하고 있으며 이를 통해 AI 의료 플랫폼의 활용 범위를 지속적으로 확대한다는 계획이다.

