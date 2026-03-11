시몬스-대한수면학회, 건강한 수면환경 조성 위해 '맞손'

2026 세계 수면의 날 기념 심포지엄 진행

수면 클래스 개최 등 다양한 협력활동 전개

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스는 국내 대표 수면의학 학술단체인 대한수면학회와 국민의 건강한 수면환경 조성을 위해 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

업무협약식은 이날 오후 가톨릭대학교 서울성모병원 본관 지하 1층 세미나실에서 열렸다. 김민수 시몬스 대표와 박찬순 대한수면학회 회장 등을 비롯한 양측 주요 관계자들이 참석했다.

김민수 시몬스 대표(왼쪽)와 박찬순 대한수면학회 회장이 기념사진을 찍고 있다. [사진=시몬스]

이번 협약은 국내 수면시장을 선도하는 시몬스와 수면의학 최고 권위 학회인 대한수면학회가 수면의 중요성에 대한 공감대를 바탕으로, 대국민 수면건강 증진에 대한 인식을 확산하고 체계적인 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

이번 협약을 통해 양측은 ▲대한민국 수면건강 리포트 조사 및 발표 ▲대한민국 수면 통합지수(KSIQ, Korea Sleep Integrity Quotient)' 공개 및 데이터 축적 ▲수면 클래스 개최 등 다각도의 협력활동을 진행할 예정이다.

협약식 이후에는 '2026 세계 수면의 날'을 기념해 대한수면학회 주관으로 심포지엄이 열렸다. 올해 수면의 날 슬로건은 '좋은 잠, 더 나은 삶(Sleep Well, Live Better)'이다.

이번 심포지엄에서는 시몬스와 공동조사한 '2026 대한민국 수면건강 리포트' 발표를 통해 국민들의 수면 실태와 임상적 시사점을 공유했다. 이후 수면 관련 전문의들이 ▲코골이·수면무호흡증 ▲불면증 ▲아이를 위한 수면 습관 및 환경 조성 방안 등을 주제로 강연했다. 일상생활 속 수면건강 증진을 위한 실질적인 해법에 대해서도 논의했다.

김민수 시몬스 대표는 "대한민국 수면의학의 기틀을 다져온 대한수면학회와의 파트너십은 시몬스가 추구하는 건강한 수면의 가치를 의학적 토대 위에서 공고히 하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 시몬스는 수면 전문 브랜드로서 올바른 수면 문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.

박찬순 대한수면학회 회장 역시 "국내 수면산업을 이끌어 가는 시몬스와의 파트너십은 수면 건강에 대한 사회적 담론을 형성하고, 수면 환경의 중요성을 알리는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "시몬스와 함께 하는 협업들은 국민들이 자신의 수면 상태를 객관적으로 파악하고 바른 수면 습관과 환경을 구축하는 데 실질적인 기준을 제시할 것"이라고 전했다.

