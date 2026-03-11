드래곤포니, 단독 콘서트 '런 런 런' 개최…멈추지 않는 질주

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 밴드 드래곤포니가 '뛰는 음악'으로 제대로 달린다.
드래곤포니는 오는 5월 2~3일 양일간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 단독 콘서트 '2026 드래곤포니 콘서트 '런 런 런' 인 서울'을 개최한다.
'런 런 런'은 드래곤포니가 지난 10일 발매한 세 번째 EP '런 런 런'의 연장선에서 펼쳐지는 콘서트다. 지금껏 멈추지 않고 달려온 드래곤포니는 "아 마음대로 다 된다!"라는 외침과 함께 더 크게, 더 높이 뛰며 관객들과 뜨거운 순간을 완성한다.
특히, 드래곤포니는 국내뿐 아니라 오는 5월 23일 타이베이 NTU 스포츠 센터에서도 단독 콘서트를 열고, 본격 글로벌 질주에 나선다. 신곡 무대를 포함해 드래곤포니의 한층 선명해진 음악적 정체성을 밴드 라이브로 만날 수 있을 것으로 기대된다.
드래곤포니는 멤버 전원이 작사, 작곡, 편곡을 맡는 '셀프 프로듀싱 밴드'로 독보적인 음악 색깔을 구축해 왔다. 드래곤포니만의 강렬한 밴드 사운드와 섬세한 표현력이 어우러진 완성도 높은 무대로 공연장 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.
한편, 드래곤포니의 서울 단독 콘서트 '런 런 런'은 예스24를 통해 오는 19일 오후 8시부터 팬클럽 선예매를, 예스24와 NOL 티켓을 통해 23일 오후 8시부터 일반 예매를 시작한다.
moonddo00@newspim.com