'버추얼 아이돌' 스킨즈, 11일 데뷔 앨범 발매…멤버 전원 작사·작곡 참여

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 그룹 스킨즈(SKINZ)가 거칠지만 솔직한 자신들만의 '청춘'을 노래한다.
스킨즈는 11일 데뷔 첫 번째 미니앨범 '스킨스 이즈 스킨즈(SKINZ IS SKINZ)'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.
스킨즈의 컴백 신보 '스킨즈 이즈 스킨즈'는 지난해 11월 싱글 '돌아오는 길' 이후 4개월 만에 선보이는 앨범으로 멤버들이 프로듀싱부터 전곡 작사, 작곡에 참여하는 등 자신들만의 음악적인 색깔을 짙게 담아냈다.
먼저 상반된 매력의 더블 타이틀곡 '포이즌 아이비(Poison Ivy)'와 '와이 유 매드(WHY U MAD)'는 각각 정제된 피아노 라인과 묵직한 베이스가 돋보이는 힙합곡으로 스킨즈의 한계 없는 장르 소화력을 보여준다.
특히 기대감이 쏠리고 있는 타이틀곡 '포이즌 아이비'는 위험한 걸 알면서도 거부할 수 없는 사랑에 대한 곡으로, 중독적인 사랑에 빠져가는 혼란스러운 감정을 표현한 퍼포먼스가 인상적이다.
수록곡에는 강렬한 에너지와 미래적인 사운드가 쾌감을 안겨주는 '글리치: 99 디그리스(Glitch : 99 Degrees)'를 비롯해 데뷔 전부터 함께해준 팬들에게 보내는 고마운 마음을 담은 '25.14'가 눈길을 끈다. '25.14'는 멤버들의 단독 작사로 보다 진솔한 스킨즈의 이야기를 풀어냈다는 평가다.
스킨즈는 앨범 발매에 맞춰 글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지를 통해 공식 팬덤명을 공개했다. 공식 팬덤명으로 선정된 '킨디(Kindy)'는 스킨즈와 데스티니(Destiny)를 더해 만들어진 이름으로, 운명처럼 연결된 특별한 관계라는 의미를 가지고있다.
팬들과 더욱 적극적인 소통에 나선 스킨즈는 컴백 당일인 11일, 쇼룸 팝업이 운영 중인 더현대 서울에서 오픈 쇼케이스를 진행하고, 오는 14일에는 버추얼 최초 오프라인 팬 사인회를 개최하는 등 다양한 온오프라인 이벤트로 팬들을 만나며 컴백 활동을 이어갈 예정이다.
