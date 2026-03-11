"불 안 나는 배터리는 없다"…SK온, '트러시티'로 정면승부

에너지 밀도 넘어선 '신뢰 밀도' 제시

"고객사 믿음이 배터리 가치 핵심"

제어 기술로 안전성 한계 돌파 예고

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 박기수 SK온 미래기술원장은 11일 "에너지 밀도(Energy Density)라는 말은 많이 들었겠지만, '트러시티(Trust+Density, 신뢰밀도)'라는 말을 만들었다"며 "결국 소비자 마음속에 신뢰를 얼마나 주느냐가 배터리 가치의 핵심이 될 것"이라고 밝혔다.

박 원장은 이날 서울 강남구 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026' 부대행사 더배터리 콘퍼런스에서 '배터리 가치의 재정의'를 주제로 발표하며 이같이 말했다. 그는 강연 서두에서 "현재 가진 문제점들을 어떻게 할 것인지에 대한 다소 불편한 이야기를 드리려 한다"며 운을 뗐다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 박기수 SK온 미래기술원장이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '더배터리 콘퍼런스'에서 배터리 안전 기술과 '트러시티'에 대해 발표하고 있다. 2026.03.11 aykim@newspim.com



박 원장은 배터리 화재에 대해 "에너지를 가진 배터리에 결함이 생기면 화재를 제로화(0) 할 수는 없다"며 "LFP나 전고체는 절대 안 터진다고들 하지만, 안 터진다면 현재의 가혹한 테스트 항목들은 없어져야 한다"고 지적했다. 이어 "0으로 만들 수 없다면 어떻게 제어할 것이냐가 과제"라고 덧붙였다.

이에 대한 해결책으로 SK온은 '3P 제로(Prevent·Protect·Predict)' 전략을 제시했다. 박 원장은 특히 파우치형 배터리의 약점을 극복한 '디렉셔널 벤팅(Directional Venting)' 기술을 공개했다. 그는 "파우치는 화염이 아무 곳이나 나온다는 문제가 있었다"며 "특정 방향으로만 가스를 배출하게 하는 주황색 신물질을 개발해 팩에 적용했으며, 현재 포드 등 글로벌 OEM에 제공하고 있다"고 구체적인 성과를 밝혔다.

냉각 기술 혁신에 대해서도 언급했다. 박 원장은 기존 하부 냉각의 온도 차 문제를 극복하기 위해 "액체에 담그는 이머전 쿨링(침지 냉각)과 면 방향 냉각을 개발 중"이라며 "단순히 안전해지는 것을 넘어 비용까지 감안한 디자인을 완성해 올해 안에 모든 개발을 끝낼 예정"이라고 설명했다.

폼팩터의 경계를 허무는 하이브리드 각형 기술도 소개됐다. 파우치 셀을 각형 캔 안에 넣는 이 기술에 대해 박 원장은 "파우치의 단점을 보완하고 안전성을 확산시킬 수 있다"며 "레이저로 원하는 위치에 배출구를 내는 레이저 벤팅 기술을 통해 설계 자유도를 높이고 있다"고 말했다.

박 원장은 AI를 활용한 설계 최적화 시스템인 디지털 트윈 구축 현황도 공유했다. 고객사의 요구사항을 입력하면 가격과 성능을 자동으로 디자인하는 단계에 도달했으며, 2027년까지 근본 원인 분석 시스템까지 완벽히 구사하겠다는 계획이다.

그는 끝으로 "개발한 사람이 안전하게 쓸 수 있는 것을 만들어야 한다는 것이 개인적인 철학"이라며 "내가 못 쓰는 것을 누가 사용하겠느냐는 마음으로 고객사 신뢰를 얻기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

aykim@newspim.com