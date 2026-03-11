수원시, '2026년 학생승마체험' 참여 초·중·고와 학교 밖 청소년 730명 모집

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026년 학생승마체험'에 참여할 초·중·고등학생, 학교 밖 청소년 730명을 모집한다고 11일 밝혔다.
학생승마체험 사업은 관내 초중고등학교 학생, 학교 밖 청소년이 저렴한 비용으로 화성·용인·안산시에 있는 승마시설에서 승마체험을 할 수 있도록 보조금을 지원하는 것이다.
모집 인원은 일반승마 620명, 생활승마(기초생활수급자·차상위계층·다문화가정) 30명, 재활승마(장애 학생) 80명 등 총 730명이다.
일반승마는 오는 16일 오전 9시부터 27일 오후 6시까지 호스피아 홈페이지에서 신청해야 한다. 체험 비용의 30%인 9만 6000원(22만 4000원 보조)을 내고 승마 체험을 할 수 있다.
생활·재활승마는 오는 20일까지 학교, 관련기관에서 신청자 명단을 접수한 후 30일 오전 9시부터 4월 8일 오후 6시까지 호스피아 홈페이지에서 신청받는다. 생활·재활승마는 체험 비용을 전액 지원한다.
무작위 추첨으로 대상자를 선정하며 기존 참여자도 신청할 수 있다. 대상자로 선정되면 11월까지 10회 강습을 받을 수 있고 회당 강습 시간은 60분(기승 30분) 이상이다. 강습반 학생 수는 10명 내외로 말 1마리당 2명 이하 학생이 배정된다.
수원시 관계자는 "학생들이 승마체험 활동을 하며 신체·정신적으로 건강하게 성장할 수 있도록, 지속해서 사업을 추진하겠다"고 말했다.
