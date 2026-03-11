홍지선 국토차관, 아일랜드와 교통 협력 논의…"더블린 메트로 참여 타진"

항공협정·자율주행 등 협력 강화 모색
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 유럽 서부 국가와의 항공 및 도로망 인프라 교류에 한층 속도가 붙을 전망이다.
11일 국토부는 홍 차관이 서울 국토발전전시관에서 아일랜드 션 캐니(Sean Canney) 교통부 차관과 면담을 갖고, 양국 교통 분야 협력방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 면담은 아일랜드와의 항공협정 체결, 교통 사업에서의 우리 기업 참여 방안 등 향후 양국 간 교통분야의 협력 방안 등을 논의하기 위해 마련했다.
캐니 차관은 한국 기업의 더블린 메트로 사업 참여 요청과 양국의 항공협정 체결에 관심을 표명하며 "향후 한국과 지속적으로 교통분야에서 협력관계를 유지하기를 기대한다"고 말했다.
이에 홍 차관은 광주 자율주행차 실증도시 추진 계획을 소개하면서 "아일랜드 정부와 지속적으로 교통분야에서 협력관계를 이어나가기를 희망한다"고 화답했다.
아울러 "항공협력, 자율주행차 도입, 스마트 교통 확대는 양국이 공통으로 관심을 가진 분야인 만큼 향후 협력관계가 발전되기를 기대한다"고 부연했다.
