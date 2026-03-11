우상호 강원지사 예비후보 "영동권 미래 산업 유치·관광 활성화 투트랙으로 가겠다"

동해경제자유구역·전통시장 방문…"기업 유치 준비는 끝나, 앵커 기업·평일 상권 살릴 정책 개발"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 더불어민주당 강원특별자치도지사 예비후보가 강원 영동권의 미래 성장 동력 확보를 위해 동해시 경제자유구역과 전통시장을 잇따라 찾으며 본격적인 현장 행보에 나섰다.

우 예비후보는 11일 동해시 망상에 위치한 강원경제자유구역 홍보관을 방문해 투자 유치 현황과 입지 여건을 점검하고 영동 지역 경제 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다. 이번 방문은 지난 5일 예비후보 등록 이후 영동권에서 가진 첫 공식 일정이다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원도지사 예비후보가 동해시 동쪽바다중앙시장에서 이정학.이상웅.안승호 동해시장 예비후보들과 함께 지역 어르신들에게 인사를 하고 있다. 2026.03.11 onemoregive@newspim.com

우 예비후보는 "경제자유구역은 국내외 유수 기업을 유치해 산업과 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 조성된 핵심 거점"이라며 "현재 사업 진행 상황을 철저히 살피고 향후 발전 전략을 구상하기 위해 가장 먼저 이곳을 찾았다"고 방문 배경을 설명했다.

현황 브리핑을 청취한 그는 "당초 목표했던 성과에 비해 다소 아쉬운 부분도 있지만 기업을 맞이할 하드웨어적 준비는 충분히 갖춰졌음을 확인했다"며 "이제는 강원도에 특화된 미래 먹거리 산업에 맞춰 우량 기업을 유치하는 과제에 집중해야 할 때"라고 말했다.

이어 "영동권 발전을 이끌 앵커 기업을 반드시 유치해 일자리를 만들고 주변 정주 여건을 강화해 인근 도시까지 함께 활성화되도록 모든 역량을 쏟겠다"고 강조했다.

경제자유구역에 이어 동해 동쪽바다중앙시장을 찾은 우 예비후보는 상인들을 만나 지역 상권의 애로사항을 청취했다. 그는 "평일에는 여전히 손님이 많지 않아 어려움을 겪고 계신 것을 현장에서 확인했다"며 "주말뿐만 아니라 평일에도 전통시장이 살아날 수 있도록 다양한 활성화 대책을 마련하겠다"고 밝혔다.

또한 "동해와 삼척 등 영동 지역은 문화·관광 산업을 키울 수 있는 잠재력이 크지만 아직 바다를 제대로 활용하지 못한 것도 사실"이라며 "세계적인 수산업 선진국과 남해안 등 국내 성공 사례를 참고해 바다에서 새로운 수입원을 만들 수 있는 정책을 전문가들과 함께 구체화하겠다"고 말했다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원도지사 예비후가 동해시 동쪽바다중앙시장에서 어르신과 인사를 나누고 있다. 2026.03.11 onemoregive@newspim.com

최근 예비타당성 조사를 통과한 강릉~동해~삼척 철도 사업과 관련해서는 "영남권에서 연간 100만 명 가까운 관광객이 찾는 노선을 강릉까지 고속화해 연결함으로써 관광산업의 연관 효과를 극대화하겠다"며 "공사 기간 동안에도 철도를 물류와 신산업에 활용해 경제 효과를 키우고, 경제자유구역과 연계해 서울에서 동해까지 2시간대에 닿는 교통 편의성을 산업·관광 활성화에 최대한 살리겠다"고 구상을 밝혔다.

우 예비후보는 이번 동해 방문을 시작으로 삼척, 강릉, 속초, 양양 등지를 잇달아 찾는 '2박 3일 영동권 현장 정책 투어'를 이어가며 지역 주민들의 목소리를 직접 듣고 영동권의 구체적인 발전 비전과 산업·관광 정책을 완성해 나갈 계획이다.

한편 이날 현장 투어에는 더불어민주당 동해시장선거 예비후보인 이정학·이상웅·안승호를 비롯해 김형원·이동호 도의원 예비후보, 최이순·이창수·김지은·김창래 시의원 예비후보를 비롯한 지역내 민주당원들이 함께 했다.

