정청래 "수사·기소 분리 원칙 변함 없어...李대통령 의지 든든하게 뒷받침"

[강화=뉴스핌] 배정원 박서영 기자 = 최근 검찰개혁의 후속조치로 정부가 입법예고한 공소청·중수청 법안을 둘러싸고 당내 갈등이 확산되는 가운데 정청래 더불어민주당 대표가 검찰개혁 원칙을 재강조하며 진화에 나섰다.
정 대표는 11일 인천 강화군 현장 최고위원회에서 "우리는 검찰청을 폐지하는 정부조직법 개정안을 이미 통과시켰다"며 "수사와 기소의 분리라는 대원칙은 변함없다는 것을 분명히 말씀드린다"며 이같이 밝혔다.
정 대표는 "이재명 정부가 출범한 이후 검찰청 폐지, 사법개혁에 따른 법원개혁 3법, 불법정보 근절을 위한 언론개혁을 할 수 있었던 것은 국민의 열망, 그리고 이 대통령의 결단과 의지 덕분이었다"고 말했다.
정 대표는 "특히 검찰개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이자 상징"이라며 "검찰개혁에 대한 이 대통령의 의지는 한결같이 강하다. 대통령의 일관된 철학을 당이 든든하게 뒷받침하겠다"고 말했다.
이어 "검찰개혁을 열망하는 국민과 당원의 뜻은 당정청과 다르지 않다"며 "당정청이 긴밀히 조율·협력해서 국민과 당원들의 열망이 실망이 되지 않도록 당대표로서 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.
정 대표는 "이제는 다시 한번 혹시 있을지 모르는 미진한 부분과 독소조항을 해결하기 위해 머리를 맞대고 치열하게 내부에서 토론할 시간"이라며 "노력을 다하겠다"고 재차 강조했다.
