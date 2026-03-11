李在明强调自主国防 驻韩美军力量调整不影响半岛安全

纽斯频通讯社首尔3月11日电 韩国总统李在明10日就驻韩美军战力被调至中东表示："不会影响对朝威慑战略"，以此驳斥外界部分忧虑。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

李在明当天在总统府青瓦台主持第9次国务会议时作上述表态。

随着美以与伊朗的武力冲突扩大，多家媒体报道驻韩美军的防御拦截系统"爱国者"防空导弹发射连已被调往中东，引发关于驻韩美军武器外运引发战力空白的忧虑。据悉，驻韩美军正将"爱国者"防空导弹连等运往中东沙特阿拉伯和阿联酋的战略要地。

李在明表示："从政府立场出发，期待驻韩美军完全为韩半岛稳定与和平做出贡献。对于驻韩美军根据本国军事需要外运部分防空武器，韩国虽然提出反对意见，但无法完全按照我方意愿实现，这是客观现实。"

李在明说："客观来看，韩国的国防开支水平在全球处于高位。有统计显示，韩国国防支出总额达到朝鲜全年国内生产总值的1.4倍。国际机构评估的军事实力水平也位居全球第五，整体军事防卫水平高。"

李在明强调："虽然朝鲜拥有核武器这一特殊因素，但若论常规战斗、军事力量，韩国无疑拥有压倒性优势。国防实际上应由国家自己负责。若依赖某方，一旦出现问题就可能带来风险。"

李在明还表示："综合韩国国防能力、军工产业发展水平以及国际军力排名等客观情况，再之军队官兵的士气与责任感，没有任何必要对韩国自身的国防能力感到担忧。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社