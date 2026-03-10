경기도교육청화성도서관, 상반기 '평생교육 프로그램' 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청화성도서관이 10일 '2026년 상반기 평생교육 프로그램'을 공개했다. 이 프로그램은 관내 초등학생, 성인 및 60세 이상 어르신들을 대상으로 4월 8일부터 7월 14일 사이에 운영될 예정이다.
도교육청에 따르면 이번 프로그램은 지역주민의 도서관 이용 증진 및 평생학습 저변 확대를 위한 목적으로 마련됐다. 초등학생을 위한 프로그램으로는 ▲독서 짱! 그림 짱! 즐거운 만화캐릭터(초등 1~2학년) ▲동서양 설화배틀(누가누가 똑같을까?)(초등 3~4학년) ▲상상을 현실로! 코스페이시스 메타버스건축가(초등 4~6학년) 등이 포함된다.
60세 이상 어르신들을 위한 수업은 디지털 문해력 향상을 위한 '스마트폰과 함께하는 똑똑한 디지털 생활'을 운영하며, 성인(학부모) 대상은 '초등 책놀이지도사 1~2급 자격증 과정'이다.
모든 프로그램의 수강료는 무료이며, 수강생 모집은 10일부터 경기도교육청화성도서관 누리집을 통해 선착순으로 진행된다.
이은형 관장은 "앞으로도 변화하는 사회환경에 적응할 수 있도록 디지털 역량강화 및 인문교양 확대 등 다양한 수요자 맞춤 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 전했다.
