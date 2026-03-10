부산시, 지역맞춤형 일자리사업 14개 선정…7억원 지원

장노년 사업에 3억5000만원 집중
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 지역 산업과 인구 특성을 반영한 일자리사업 14개를 뽑아 총 7억원을 지원한다고 10일 밝혔다.
시는 구군 주도로 비영리단체와 컨소시엄을 구성, 실무 인력 양성과 취업 연계를 돕는 '부산 지역맞춤형 일자리사업'을 추진한다. 올해 16개 구군 공모에서 일반과 장노년 분야로 나눠 심사, 14개 구 14개 사업을 선정했다.
선정 사업은 중구 선박화물 검수원 양성, 수영구 정년없는 비대면 호텔 객실코디, 남구 DX 기반 생산 품질관리 청년 인재, 북구 홈 인테리어 시공전문가, 서구 동구 AI CX 관광마케터, 부산진구 스마트헬스케어 코디네이터와 청년 취업 플렉스, 영도구 해양산업 스마트무역 실무자, 동래구 단체급식조리원, 강서구 장노년 지식재산 실무자, 해운대구 노하우 시니어케어, 연제구 신중년 AI데이터 마이스터, 사상구 대체인력 지원, 금정구 발달장애인 사회복지사 등이다.
이들 사업은 350명 취업을 목표로 실무 교육과 구인구직 매칭을 병행한다. 장노년 사업 7개에 예산 절반인 3억5000만원을 집중, 50세 이상 고용을 강화했다.
동래구는 여성인력개발센터와 단체급식조리원 양성으로 경력단절 여성 지원, 강서구는 중소기업기술혁신협회와 지식재산 실무자 양성으로 양질 일자리 제공을 추진한다.
서구 동구 AI CX 관광마케터, 중구 선박화물 검수원, 남구 DX 청년 인재 등 일반 사업도 현장 수요 맞춤 인력 양성에 나선다.
김봉철 디지털경제실장은 "기업에 필요한 인력을, 구직자에게 기회를 주는 상생 사업"이라며 "지역 수요 반영 맞춤 정책으로 시민 체감 고용 성과를 내겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com