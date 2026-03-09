안양시의회 제309회 임시회 개회...조례안 등 7건 심의 예정

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시의회는 9일 제309회 임시회 제1차 본회의를 열고 본격적인 의정활동에 돌입했다. 이번 임시회는 3월 9일부터 3월 12일까지 나흘간 진행된다.

이날 열린 제1차 본회의에서는 채진기 의원, 김정중 의원, 강익수 의원, 정완기 의원 등 4명의 의원이 시정질문에 나서 주요 시정 현안에 대해 점검하는 시간을 가졌다.

이번 임시회에 제출된 안건은 조례안 4건, 규칙안 1건, 보고 1건, 의견청취 1건 등 총 7건이다. 이 가운데 의원 발의 안건으로는 ▲안양시의회 시민의견 청취를 위한 토론회 등의 운영에 관한 조례 일부개정조례안(김정중 의원) ▲안양시의회 회의규칙 일부개정규칙안(김도현 의원) ▲안양시 직장운동경기부 설치 및 운영 조례안(채진기 의원) ▲안양시 인공지능 기본 조례안(김도현 의원)이 있다.

박준모 의장은 개회사에서 "불확실성이 커지는 상황에서 시민들이 체감할 수 있는 경기 회복이 시급하다"며 "소상공인과 취약계층 지원 예산을 신속히 집행해 장바구니 물가 안정과 골목상권 소득 증대로 이어질 수 있도록 행정력을 집중해 달라"고 말했다. 이어 "보이지 않는 위험요소까지 세밀히 살펴 시민의 일상을 지키는 '책임 안전'을 구현해 달라"고 당부했다.

한편 안양시의회는 이번 임시회 기간 동안 각종 안건 심의와 시정질문 등을 통해 시정 전반에 대한 점검을 이어갈 예정이다.

