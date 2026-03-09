경기도, 중동 위기 대응 600억원 규모 특별경영자금 신설

김동연 지사 "도민에게 안정감을 줄 수 있는 신속한 조치·대응에 최선"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 600억 원 규모의 '중동 위기 대응 특별경영자금'을 신설하고 기업 피해 접수센터를 개소하는 등 중동정세 악화에 따른 긴급 대책을 마련했다. 도는 총괄지원반, 수출기업지원반, 물가민생지원반, 금융지원반 등 4개 반으로 구성된 중동 상황 대응 전담조직(T/F)을 운영하며 경제 상황 변화에 신속히 대응할 계획이다.

김동연 경기도지사는 9일 '중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책 회의'를 열어 국제 정세 변화가 도내 산업과 기업에 미칠 영향을 점검하고 이같은 대응 방안을 논의했다. [사진=경기도]

김동연 경기도지사는 9일 '중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책 회의'를 열어 국제 정세 변화가 도내 산업과 기업에 미칠 영향을 점검하고 이같은 대응 방안을 논의했다.

주요 실국장이 참석한 이번 회의는 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 격화되며 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 확대되고 국제 유가와 금융시장의 변동성이 커진 상황에 대응해 마련됐다.

김동연 지사는 "주가도 그렇고 경제에 불안정성이 커지고 있다. 오늘 아침 대통령께서 회의했다는 소식을 들었는데 국정파트너인 경기도에서도 할 수 있는 일을 찾아보고 도민에게 안정감을 줄 수 있는 신속한 조치를 하기 위해 회의를 소집했다"고 배경을 설명했다.

김 지사는 이어 지난 5일 내린 4개항의 긴급지시를 언급하면서 "경기도가 국내 경제와 산업의 중심이 되는 곳임을 감안해 도민 생활이 안정될 수 있도록 경제실이 중심이 돼서 차질없이 신속하게 대응해달라"고 당부했다.

그러면서 "기업하시는 분들이나 도민들이 안정될 수 있도록 발빠르게 움직이는 것이 중요하다. 지시한 것 외에도 추가로 할 수 있는 것들을 찾아 사안 전개에 따라 신속하게 해달라"고 덧붙였다.

앞서 김 지사는 지난 5일 중동 정세 악화에 대응해 4개 긴급 조치 검토를 지시했다. 주요 내용은 ▲도에 피해 접수센터를 설치하고 기업별 1대1 대응체계를 구축 ▲호르무즈 해협 우회 운항 등으로 발생하는 물류비 증가분 지원 방안 검토 ▲경기신용보증재단을 통한 기업 보증 확대와 긴급 경영자금 지원 검토 ▲중동 대상 수출품목 등에 대한 수출 바우처 추가 지원 등이다.

김 지사 지시에 따라 도는 지난 6일 경제실장 주재로 실무회의를 열고 다양한 대응 방안을 마련했다.

먼저 기업 피해를 최소화하기 위해 '중동정세 악화 기업 피해 접수센터'를 설치해 기업 애로사항을 상시 접수하고 상담과 지원을 연계한다. 관련 상담은 경기도 기업애로 원스톱 종합지원센터를 통해 접수할 수 있다. 기업은 경기도 기업SOS 누리집을 통해 애로사항을 접수하거나 전화 상담을 받을 수 있다. 경기도는 시군, 상공회의소 등 경제단체와 협력해 피해 접수센터 운영에 대해 적극 안내할 계획이다.

또한 수출기업 물류비 지원 확대와 해외 운송비 지원 사업을 통해 기업 부담 완화를 추진한다. 긴급한 상황임을 고려해 기업당 물류비 지원한도를 기존보다 200만 원 상향해 최대 500만 원까지 지원한다. 이와 함께 중소기업이 해외 수출 과정에서 부담하는 운송비 일부를 지원하는 '중소기업 해외 수출 운송비 지원사업'도 추진한다. 해상 운송의 경우 건당 최대 500만 원, 항공 운송의 경우 건당 최대 200만 원까지 지원한다.

금융 분야에서는 중동정세 영향으로 경영애로를 겪는 수출기업 등을 대상으로 600억원 규모의 '중동 위기 대응 특별경영자금'을 신설한다. 구체적으로 ▲기업당 최대 5억 원 한도 ▲융자 기간은 5년(1년 거치 4년 균등분할상환) ▲이차보전율 2.0%p 고정 지원 등 금융부담을 최소화한 자금 지원이다.

또한 도는 총 13억7천만 원 규모의 수출 바우처를 발급해 도내 수출 중소기업 182개사를 대상으로 맞춤형 수출지원 서비스를 신속히 제공할 계획이다. 발급된 바우처는 최근 중동 정세 영향으로 부담이 가중된 물류비 등 시급한 수출 애로사항을 해소하는 데 폭넓게 활용할 수 있다. 기업당 약 1천만 원 규모의 수출지원 서비스를 이용할 수 있으며, 이 가운데 700만 원은 경기도가 지원하고 300만 원은 기업이 부담한다.

이 밖에도 물가 상승에 대비해 경기도-시군 물가종합대책반을 운영해 유류비 등 주요 품목 가격에 대해 모니터링을 지속하고 지방 공공요금 인상 시기를 분산하는 등 물가안정을 추진할 계획이다.

경기도는 중동 상황 대응 전담조직(T/F)을 운영해 도의 대응방안을 총괄 운영할 예정이다. 전담조직은 총괄지원반, 수출기업지원반, 물가민생지원반, 금융지원반 등 4개 반으로 구성한다. 각 반은 기업 애로사항 접수와 컨설팅 연계, 수출기업 지원 확대, 공공요금 및 민생 물가 관리, 특별경영자금 지원 등을 맡아 대응체계를 운영한다.

경기도는 중동 정세 변화에 따른 경제 상황을 지속적으로 점검하고 도내 기업 피해를 최소화하기 위한 지원 대책을 단계적으로 확대할 계획이다.

