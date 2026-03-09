안양시 '2026 안양청년축제' 기획단 모집

"청년들이 주인공이 되어 기획하고 즐기는 안양시의 대표적인 청년 중심 행사"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 오는 9월 개최 예정인 '2026 안양청년축제'를 이끌어갈 청년축제기획단(이하 기획단)을 모집한다고 9일 밝혔다.

2026 안양청년축제기획단 모집 포스터. [사진=안양시]

시에 따르면 안양청년축제는 청년들이 주인공이 되어 기획하고 즐기는 안양시의 대표적인 청년 중심 행사로, 지난 2019년 처음 시작되어 매년 다채로운 테마와 프로그램으로 청년 세대의 호응을 얻고 있다.

기획단으로 선발되면 오는 4월 발대식을 시작으로 10월 해단식까지 약 7개월 동안 축제 주제 선정, 프로그램 구성, 홍보 등 청년축제 준비 단계에서부터 현장 운영까지 전반을 기획하고 추진하게 된다.

지원 자격은 공고일 기준 19세에서 39세인 청년으로 ▲안양시 주민등록자 ▲안양시청년정책조정위원회・청년정책서포터즈・청년단체 소속 청년 ▲안양시 소재 대학 재학생 또는 직장인 중 하나에 해당하는 청년이다.

시는 서류 심사 등을 거쳐 총 15명을 선발할 예정이며, 신청 기한은 이달 27일까지다. 접수 방법은 안양청년광장 홈페이지에서 신청 서류를 내려받아 작성 후 이메일로 제출하면 된다.

최종 선발된 기획단에게는 전문가와 함께하는 문화(축제) 기획 역량 강화 프로그램과 함께 소정의 활동비가 지급되며, 활동 우수자에게는 표창을 수여할 예정이다.

시 관계자는 "청년축제의 핵심은 청년들의 참신한 시각과 목소리를 담아내는 데 있다"며 "청년들이 축제의 진정한 주인으로서 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

