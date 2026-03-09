창원시, 시민 참여형 탄소중립 지원사업 확대 추진

인센티브 시민 에너지 절약 유도

전기차 확대·대기환경 개선 정책

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 시민과 기업이 함께 탄소중립 실천에 참여할 수 있도록 올해 다양한 기후·환경 지원사업을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

시는 2026년 한 해 동안 전기자동차 5516대 보급(375억 원)과 노후차 조기폐차 3892대 지원(72억 원), 탄소포인트 인센티브 지급(16억 원) 등 생활 밀착형 사업을 집중 시행한다.

경남 창원시 대기환경 개선 시민 지원 확대 안내문[사진=창원시] 2026.03.09

이들 사업은 탄소중립포인트 운영, 전기차·이륜차 보급, 저공해 조치, 슬레이트 처리, 취약계층 환경성 질환 예방, 중소사업장 측정기기 지원 등 시민 생활과 연관된 분야를 중심으로 추진된다.

탄소중립포인트제를 통해 온실가스 감축을 유도한다. 전기·수도·가스 사용량 감소 실적에 따라 연 2회 인센티브를 지급하고, 주행거리 감축 차량 4835대에는 2만~10만 원의 보상이 주어진다. 이를 통해 시민 스스로 에너지 절약에 참여하도록 유도할 방침이다.

시는 전기차와 전기이륜차 보급 확대와 함께 배출가스 4·5등급 차량 조기폐차, 저감장치 부착, 노후 건설기계 저공해 조치 등으로 수송 부문 미세먼지를 줄여 나갈 계획이다.

다만 5등급차 조기폐차와 저감장치 부착, 건설기계 엔진교체 사업은 올해를 끝으로 종료되며, 이후에는 전기차 확대를 중심으로 대기환경 개선정책을 이어간다.

슬레이트 처리 지원, 사회취약계층 주거환경 개선 등으로 시민 건강을 보호하고, 중소기업에는 굴뚝자동측정기기 운영관리비 및 사물인터넷(IoT) 측정장치 설치비를 지원해 환경관리 부담을 완화한다.

이유정 기후환경국장은 "시민의 탄소중립 실천 노력이 실질적 혜택으로 돌아가도록 지원사업을 확대하겠다"며 "시민과 기업이 체감할 수 있는 대기질 개선과 쾌적한 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

