전남교육청, 광주·전남 통합교육비전위원회 100명 모집

시도민 참여로 통합교육 방향 제시

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도교육청이 광주·전남 통합교육의 비전과 정책 방향을 수립하기 위해 '(가칭) 전남광주교육행정통합 교육비전위원회'를 구성하고 오는 16일까지 시도민 위원 100여 명을 공개 모집한다.

9일 전남교육청에 따르면 교육비전위원회는 학생·학부모·교직원·전문가 등 다양한 사회 구성원이 참여해 통합교육의 비전과 정책 방향을 함께 논의하는 민주적 숙의기구로 운영된다. 위원 신청은 전남교육청 누리집을 통해 할 수 있다.

전라남도교욱청 전경. [사진=조은정 기자]

선정된 위원들은 26일 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 발대식을 시작으로 공식 활동에 들어간다. 위원회는 포럼·세미나·공청회를 통해 현장과 전문가 의견을 폭넓게 수렴하고 논의 결과와 제안사항은 전남광주교육행정통합추진단에 전달된다.

전남교육청은 이번 위원회를 중심으로 시도민이 직접 참여하는 '직접 민주주의형' 교육정책 모델을 추진할 계획이다. 이를 통해 광주·전남이 함께 성장하는 통합교육의 새로운 모델을 제시하고 전국 확산 가능한 사례를 만드는 것을 목표로 하고 있다.

서영옥 전남교육청 정책기획과장은 "교육비전위원회는 시도민의 집단 지성을 모아 통합교육의 미래를 함께 설계하는 공론의 장이 될 것"이라며 "지역 교육 주체들이 함께 새로운 교육 비전을 제시하길 기대한다"고 말했다.

