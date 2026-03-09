화성시, 17~22일 '우리꽃식물원' 화성 시민에 무료 개방

화성시민의 날 기념…화성 시민 신분증 제시

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 화성 시민의 날을 기념해 오는 17일부터 22일까지 6일간 우리꽃식물원을 화성 시민에게 무료로 개방한다고 9일 밝혔다.

우리꽃식물원 내부 모습. [사진=화성시]

이번 무료 개방은 시민들이 자연과 식물을 보다 가까이에서 체험할 수 있도록 마련됐다.

행사 기간 동안 화성 시민은 신분증을 제시하면 누구나 무료로 입장할 수 있다.

자세한 사항은 우리꽃식물원 공식 홈페이지(https://botanic.hscity.go.kr)에서 확인하면 된다.

우리꽃식물원은 문화관광 해설사와 함께하는 자연 탐방 프로그램을 운영하고 있다.

방문객들은 향기로운 식물과 식충식물 등 다양한 식물을 가까이에서 관찰할 수 있으며, 유리온실에서는 난대성 식물과 희귀식물도 만나볼 수 있다.

이를 통해 시민들은 다채로운 식물의 세계를 경험하며 자연의 소중함을 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

박범대 공원조성과장은 "시민의 날을 맞아 시민들이 부담 없이 식물원에서 자연과 함께하는 시간을 보내길 바란다"며 "이번 무료 개방이 지역사회에 대한 감사의 뜻을 전하고 자연과 환경의 가치에 대한 공감대를 넓히는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

