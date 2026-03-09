용인시, 미인가 대안교육기관 청소년 1892명 무상급식 지원

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 미인가 대안교육기관 청소년의 급식비 지원에 총 21억5300만원을 투입한다.

시는 9일 이를 통해 18개 기관 소속 초·중·고 재학생 1892명을 대상으로 무상급식을 실시, 무상급식 사각지대를 해소하고 보편 복지를 실현한다고 밝혔다.

용인시청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

이는 정규 교육기관과 대안학교 학생 간 복지 격차를 줄이고, 균형 잡힌 영양 공급으로 청소년의 건강한 성장을 돕기 위함이다.

지원 방식은 학생 수와 급식 일수를 기준으로 기관별 차등 지급된다.

또 시는 대안교육기관 특성에 맞춘 학습재료비·체험학습비 공모사업을 별도 운영하며, 교복 등 단체복 구입비와 입학준비금도 지원해 학생들의 복지 소외를 방지한다.

이상일 시장은 "공교육 체계를 벗어난 대안교육기관 학생이 무상급식에서 배제돼선 안 된다"며 "학교 안팎 모든 청소년이 차별 없이 복지 혜택을 누릴 수 있도록 세심한 배려를 아끼지 않겠다"고 강조했다.

지난해 시는 19억2200만원을 들여 18개 기관 1779명에게 급식비를 지원한 바 있다.

