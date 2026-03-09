美, 사우디 비필수 인력에 의무 철수령

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 정부가 사우디아라비아에 체류 중인 비필수 공무원과 가족들에게 의무 철수령을 내렸다.

미 국무부는 8일(현지시간) 사우디아라비아 리야드 주재 비필수 외교관과 가족들의 출국을 명령했다고 발표했다.

앞서 국무부는 자발적 출국을 허용해왔으나, 전황이 급격히 악화되자 이를 '의무적 대피'로 격상했다.

CNN 보도에 따르면, 지난주 사우디 내 미군 시설에 가해진 공격으로 미군 장병 1명이 부상 끝에 결국 사망했다.

또한 최근 리야드 주재 미국 대사관과 대사관 내 중앙정보국(CIA) 거점이 이란의 소행으로 추정되는 다수의 드론 공격을 받은 것으로 확인되면서 미 외교당국에 비상이 걸렸다.

사우디는 이번 전쟁 발발 이후 미국이 강제 철수령을 내린 여섯 번째 국가다. 현재까지 카타르, 요르단, 바레인, 아랍에미리트(UAE), 이라크에서도 비필수 인력 철수가 완료되었으며, 파키스탄의 라호르와 카라치 영사관에도 동일한 명령이 내려졌다. 쿠웨이트 주재 미국 대사관은 이미 운영이 전면 중단된 상태다.

국무부 대변인은 이번 조치에 대해 "직원들의 안전을 보호하기 위한 보안 및 운영상의 고려에 따른 결정"이라고 밝혔다.

지난 2일(현지 시간) 이란의 드론 공격을 받은 사우디아라비아의 라스타누라 정유시설에서 연기가 치솟는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

