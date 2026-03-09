전북교육청 '유아교육 질 향상' 지원 확대

체험학습 외부보조인력 안전 지원 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 유아교육의 내실화와 안전한 체험학습 환경 조성에 나선다고 9일 밝혔다.
전북교육청은 올해 '다온누리 프로그램 운영 유치원'과 '유치원 현장체험학습 외부보조인력 운영'을 신규 사업으로 도입한다.
'다온누리 프로그램 운영 유치원'은 유아의 연령과 발달, 지역 여건을 반영한 특색 있는 방과후 과정을 운영하는 프로그램으로 유아의 건강한 놀이 지원과 학부모 사교육 부담 완화를 목표로 한다.
올해 공·사립 유치원 30개원을 대상으로 운영하며, 유치원 1곳당 350만 원을 지원한다.
선정된 유치원은 유아 발달 수준과 지역 환경, 기관의 교육철학과 누리과정 연계성을 고려한 프로그램을 개발·운영하고 지역 기관과 자연환경 등 다양한 지역 자원을 활용한 교육활동을 추진하게 된다.
또 교육부와 교육청, 지자체 등 공공기관이 개발한 유아 대상 교육 프로그램을 현장에 적용·연계할 수 있다.
이와 함께 유아 안전 확보와 교직원 업무 부담 완화를 위한 '유치원 현장체험학습 외부보조인력' 운영 사업도 추진한다.
체험학습 시 외부 보조인력을 배치해 유아 안전 관리를 강화하고 교직원은 교육 활동에 보다 집중할 수 있도록 지원한다.
외부 보조인력은 안전관리와 응급상황 대응, 유아 생활지도, 인솔교사 보조 등의 역할을 맡는다. 숙박형 체험학습에는 유아 40명당 1명 이상을 의무 배치하고, 1일형 체험학습에는 40명당 1명 배치를 권장한다.
최재일 유초등특수교육과장은 "유아 발달 특성과 현장 여건을 반영한 정책으로 유치원 교육의 질을 높이겠다"며 "사교육 수요 완화와 유치원 교육의 공공성 강화를 위한 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com