문체부·출판진흥원, 런던 시작 올해 4대 국제도서전서 K북 활로

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원이 10일부터 12일까지 영국 런던 올림피아에서 열리는 '2026 런던도서전'을 시작으로 올해 총 4개 주요 국제도서전에 참가해 한국 출판콘텐츠의 해외 진출 확대에 나선다.
출판진흥원은 런던도서전에 95㎡ 규모의 한국 수출상담관을 운영한다. 영미권 B2B 중심 도서전의 특성을 반영해 문학동네, 자음과모음, 인플루엔셜 등 국내 대표 출판사와 대행사 10개 사가 현장에 참여하며, 엄선된 위탁 도서 101종을 전시하고 저작권 수출 상담을 지원할 계획이다.
이번 상담관에는 국내외 주요 문학상을 수상한 화제작들이 대거 소개된다. 출간 후 25주 연속 국내 베스트셀러를 기록 중인 구병모 작가의 '절창'(문학동네·김유정문학상·한무숙문학상 수상)과 2025년 프랑스 소시에르상을 수상해 유럽 시장에서 주목받은 최연주 작가의 '모이야기'(앳눈북스)가 대표작으로 나선다. 드라마 '킬러들의 쇼핑몰' 원작자 강지영 작가의 '하품은 맛있다'(네오북스)도 함께 소개되며 영상 콘텐츠로 확장된 한국 콘텐츠의 저력을 선보일 예정이다.
위탁 전시 도서도 주목할 만하다. 2026년 한스 크리스티안 안데르센상 최종 후보에 오른 이금이 작가의 '슬픔의 틈새'(사계절)와 2025년 볼로냐 라가치상 크로스미디어 부문 대상 수상작인 한담희 작가의 '별아저씨'(꿈꾸는 꼬리연)를 비롯해 '극야일기'(캣패밀리), '라면의 역사'(북오션) 등 한국의 정서와 문화를 담은 다양한 작품이 전시된다. 전시 종료 후 도서는 현지 도서관에 기증해 K-북 확산에도 기여할 예정이다.
이번 런던도서전 참가는 올해 추진하는 4대 국제도서전의 첫 여정이다. 4월에는 세계 최대 규모 아동 전문 도서전인 볼로냐아동도서전에 참가해 한국 아동문학과 K-그림책의 해외 진출 기반을 넓히고, 10월 프랑크푸르트도서전, 11월 중국 상하이국제아동도서전까지 이어지는 권역별 시장 공략을 이어간다.
출판진흥원 관계자는 "런던을 시작으로 볼로냐, 프랑크푸르트, 상하이 등 주요 국제도서전을 통해 해외 판로를 넓히고, 맞춤형 지원과 작가 홍보를 통해 수출 성과를 체계적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
