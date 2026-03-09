하나투어, 글로벌 액티비티 플랫폼 와그에 투자…자유여행 시장 공략

판매 채널 다각화·인바운드 협업…해외 시장 공략 박차
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 하나투어는 글로벌 여행 액티비티 플랫폼 와그(WAUG)에 전략적 투자(SI)를 단행하며 글로벌 자유여행(FIT) 시장 공략에 본격 나선다고 9일 밝혔다. 하나투어는 단계적 지분 인수를 통해 와그 지분을 최대 15%까지 확대할 계획이다.
와그는 전 세계 230개 도시에서 3만여 개 이상의 여행 액티비티 상품을 운영하는 글로벌 예약 플랫폼이다. 다국어 서비스 및 현지 통화 결제 시스템을 기반으로 전 세계 여행객을 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, '구글 띵스 투 두(Google Things to do)' 연동을 통해 글로벌 유통 경쟁력을 지속 확대하고 있다.
하나투어는 이번 투자를 통해 자사가 보유한 국내외 네트워크 및 상품 운영 역량에 와그의 글로벌 액티비티 경쟁력을 결합해 자유여행 사업 경쟁력을 한층 강화할 방침이다. 항공·호텔 인벤토리를 와그 플랫폼과 연동해 판매 채널을 다각화하고, 여행 전 과정에서의 교차 판매를 활성화한다는 전략이다.
하나투어는 이번 전략적 결합을 통해 글로벌 자유여행 시장 내 영향력이 확대될 것으로 기대했다. 와그가 보유한 젊은 이용자층과 모바일 기반 접점을 활용해 신규 수요를 창출하고, 자사의 글로벌 네트워크 및 상품 기획 역량을 접목해 자유여행 시장 내 입지를 강화한다는 계획이다.
아울러 AI(인공지능) 기반 수요 분석 및 추천 서비스를 고도화해 초개인화 여행 서비스를 구현하고 고객 접점을 확대한다. 와그의 다국어 및 현지 통화 결제 인프라를 활용해 해외 고객 대상 판매를 확대하고 글로벌 수요 대응 역량을 강화할 예정이다.
글로벌 고객 접점을 국내 관광 수요로 연결하는 인바운드(방한) 시장 공략에도 속도를 낸다. 하나투어는 와그 플랫폼과의 협업을 기반으로 국내 여행 전문 자회사 웹투어와 함께 인바운드 전용 플랫폼 '홉앤홉(Hop&Hop)'을 출시할 예정이다.
'홉앤홉'에 인바운드 전문 자회사인 하나투어 ITC의 상품 기획 및 운영 역량을 더해 방한 관광객 대상 상품 경쟁력과 판매 체계를 한층 고도화하고, 외국인 관광객 유입 확대를 통해 국내 인바운드 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.
한편 하나투어는 이날부터 일주일간 진행되는 '자유여행에 경험을 더하다' 기획전을 통해 인기 여행지의 입장권, 픽업·샌딩, 현지 투어 상품 등을 선보인다. 양사 공식 홈페이지에서는 후쿠오카 타워 전망대 입장권, 다낭 더 스파 이용권, 홍콩 빅버스 시티투어 등 다양한 상품을 최대 50% 할인된 가격으로 제공한다.
