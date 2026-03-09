사천해경, 2인 이하 조업선 구명조끼 미착용 특별단속

구명조끼 착용 의무화 전 선제 조치



[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천해양경찰서는 오는 20일부터 31일까지 2인 이하 조업선 승선원의 구명조끼 미착용 여부를 집중 단속한다고 9일 밝혔다.

경남 사천해양경찰서가 오는 3월 20일부터 3월 31일까지 2인 이하 조업선을 대상으로 구명조끼 미착용 특별단속을 실시한다. 사진은 경남 사천해양경찰서 전경[사진=뉴스핌DB]2026.03.09

어선에서 발생하는 해양사고의 경우 해상 추락이나 전복 등 사고 발생 시 구명조끼 착용 여부가 생존 여부를 좌우하는 중요한 안전요소로 작용하고 있으나 일부 어업인들의 실제 착용률은 여전히 낮은 실정이다.

2인 이하 조업선의 경우 소수 인원으로 조업이 이루어지는 특성상 해상 추락 등 사고 발생 시 즉각적인 구조가 어려워 인명피해로 이어질 가능성이 높아 안전관리 강화의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

장성환 사천해양경찰서장은 "성어기 조업 증가 속 구명조끼 착용을 생활화해야 한다"며 "해상 생명 보호 기본 수칙에 동참해 달라"고 당부했다.

사천해경은 오는 7월 1일 외부 노출 갑판 승선원 구명조끼 착용 의무화 제도 시행 전 선제적 안전관리로 주요 항포구와 조업 해역 육해상 순찰 및 검문검색을 강화한다.

m25322532@newspim.com