"그린광학, 방산·우주·반도체 등 동시다발적 수혜주" – 스터닝밸류리서치

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스터닝밸류리서치는 9일 그린광학에 대해 국내 유일 ZnS(황화아연) 국산화 성공 및 양산 기업으로 독보적인 초정밀 광학 시스템 및 광학소재를 생산하고 있어 방산, 우주, 반도체 등 동시다발적으로 수혜가 기대된다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
이호진 스터닝밸류리서치 연구원은 "동사는 1999년 설립돼 장기간 축적한 정밀 광학 기술을 바탕으로 고성능 광학 제품을 공급하고 있는 광학 전문 기업"이라며 "동사의 주요 제품은 크게 초정밀 광학 시스템, 광학 소재(ZnS)로 구분되며, 초정밀 광학 시스템은 일반적인 소비재용 플라스틱이 아닌 최첨단 산업에서 사용되는 세라믹 소재에 기반해 제작되고 있다"고 설명했다.
이 연구원은 "세라믹 소재 중 하나인 ZnS국산화에 성공해 국내에서 유일하게 ZnS를 양산하고 있으며, ZnS는 적외선 영역에서 우수한 투과 성능을 보이는 소재로서 현재 방산 분야에서 많이 사용되고 있다"며 "특히 당사가 제조하는 ZnS는 유도 무기용 탐색기 돔(Seeker Dome)을 만드는 소재로 적용되어 이스라엘, 미국, 일본으로 수출되고 있다"고 전했다.
그는 "동사가 제작하는 광학 부품은 방산 (55%), 디스플레이(21%), 반도체(7%), 우주항공(2%) 등 첨단 산업분야에서 사용 중"이라며 "방산 부문 주요 제품은 탐색기 돔 외에도 드론, 미사일, 항공기 등 적의 공중 위협을 요격하거나 무력화하는 레이저 대공무기의 핵심 부품인 빔집속기 등이 있다"고 설명했다.
이 연구원은 "우주항공 분야에서는 인공위성, 우주망원경 등 전 세계적으로도 손에 꼽을 수준의 1미터급 비축 비구면 연마가 가능한 초정밀 광학 제품을 제작하고있다"며 "그린광학은 최근 인도의 파라스 디펜스 앤 스페이스 테크놀로지와 우주 방산 분야 광학 시스템을 위한 MOU를 체결했으며, 우주산업과 방위산업에서 고성능 광학 시스템의 중요성이 커지고 있는 만큼 이번 협력이 양사의 기술 개발과 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 분석했다.
nylee54@newspim.com