李대통령, 칠레 신임 대통령 취임식에 정일영 의원 특사 파견

양국 우호 협력 증진 및 경제 협력 심화 논의
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 호세 안토니오 카스트 칠레 신임 대통령 취임을 축하하고자 정일영 더불어민주당 의원을 대통령 특사로 파견한다. 정 특사는 한-칠레 의원친선협회 이사를 맡고 있다.
강유정 청와대 대변인은 9일 서면 브리핑에서 "이 대통령은 카스트 칠레 신임 대통령 취임식 참석과 신정부 출범 계기 양국 간 우호 협력 관계를 증진하고자 10일부터 12일까지 칠레에 정 의원을 대통령 특사로 파견한다"고 밝혔다.
정 특사는 카스트 대통령을 만나 우리 정부의 국정철학과 대외정책을 설명하고, 칠레 신정부와의 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 대통령 친서와 함께 전달하는 임무를 받았다. 또 정 특사는 지난해 경주에서 열린 아시아태평양경제협력제(APEC) 정상회의에서 양자 정상회담 등을 계기로 다져진 한-칠레 간 우호 협력 관계를 더욱 강화해 나가고자 하는 우리 정부의 의지를 전달할 계획이다.
정 특사는 이밖에도 보리치 현 칠레 대통령 주최 리셉션, 알바라도 내무장관 지명자 주최 오찬 등 취임식 계기 행사에 참석한다.
아울러 한-칠레 자유무역협정(FTA)을 기반으로 발전해 온 양국 경제 협력을 한층 심화할 수 있는 방안과 핵심광물·인프라·문화·인적 교류 등 다양한 분야에서의 협력 확대 방안 등을 심도 있게 논의할 예정이다.
the13ook@newspim.com