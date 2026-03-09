"护理度假"成韩国旅游新趋势 外国游客热衷体验美容文化

纽斯频通讯社首尔3月9日电 近期，旨在体验韩国自我管理文化的"韩式护理度假（Karecation）"正作为新的旅游趋势备受外国游客追捧。"Karecation"是将"K"（韩国）、"Care"（护理）和"Vacation"（假期）结合的新造词，指旅游之余体验包括美容、医疗手术在内的多种管理服务。

【插图=AI生成】

分析认为，与以往单纯旅游或休息为主的旅行不同，这种方式强调在旅行中管理外貌、健康及生活方式，从而以新的方式享受旅行过程。

据韩亚金融研究所上月发布的《像韩国人生活：K-内容绘制的旅游地图》报告，去年医疗旅游消费额较2019年增长438%。在整体医疗旅游消费额中，皮肤科占比从2019年的21.1%大幅增至去年的57.4%，而整形外科消费占比从33.4%降至23.1%。

分析认为，过去以整形手术为中心的医疗旅游需求正向手术时间短、恢复快的皮肤科等管理型服务转移。

这一趋势在社交媒体十分明显。去年，在TikTok（抖音国际版）等社交媒体上，带有"#Korea glow up"标签的视频持续走红。这些内容分享访韩前后的外貌变化，展现韩国先进的美容产业、系统的管理文化以及时尚的穿搭风格。

近期，一些海外知名人士也开始前往韩国皮肤科接受治疗。去年8月，美国网红金·卡戴珊在Instagram上发布在韩国接受皮肤治疗的照片。据悉，卡戴珊走访了位于首尔龙山区和江南区的多家皮肤诊所。

分析认为，外国人对韩式美容与护理体验需求大增，与K内容的影响密切相关。报告指出："视频流媒体平台奈非（Netflix）动画电影《K-POP：猎魔女团》中出现的医院场景激发人们对韩方健康护理的好奇心。韩国内容中展现的韩国人日常生活与审美标准，对外国人而言已超越单纯憧憬，进一步激发了他们对'韩式美容、服务与护理'的实际需求。"

此外，受K-POP等文化影响，越来越多外国游客参加化妆课程，体验美甲、个人色彩诊断等项目。随着体验型需求扩大，美容院、化妆、美甲护理等美容健康行业去年来自外国游客的销售额达到5618亿韩元，比2019年增长66.5%。

报告指出："韩国医疗技术与韩妆相结合，使'韩式护理度假'成为核心旅游主题之一，旅游服务平台也正推出体验型套餐。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社