수원시 '2026년 적극행정 중점 과제' 8건 최종 선정

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 정부 국정과제와 민선 8기 공약 사업을 연계한 '2026년 적극행정 중점 과제' 8건을 최종 선정했다고 9일 밝혔다.
정부의 규제혁신 기조와 민생 안정 정책에 맞춰 시민 편익을 높이고 행정 절차를 개선할 과제를 중점적으로 발굴했다. 지역 현안 해결과 취약계층 지원 등 실질적인 성과가 기대되는 사업을 우선 반영했다.
전 부서 공모로 총 42건을 접수했고 주요 현안과 반복 민원, 규제 개선 필요 과제를 검토해 8건으로 압축해 선정했다. 선정된 과제는 ▲공적 항공마일리지 활용 기부 활동▲세외수입 체납 고지서 7개 언어 서비스 제공▲상권-지역연계 유용자원 순환체계 구축▲빌라 가꿈관리소 확대 추진▲'교통약자의 발걸음을 잇다' 스마트 보행지도 구축▲수원시 주민자치형 동평생학습센터 운영▲여권 민원서식 작성 도우미 구축▲'물값의 정석' 상수도 원인자부담금 부과 체계 정비다.
수원시는 시민 의견을 반영하기 위해 모바일 참여 플랫폼 '새빛톡톡'으로 선호도 조사를 했고 1740명이 참여했다. 이 가운데 ▲스마트 보행지도 구축▲상권-지역연계 유용자원 순환체계 구축▲주민자치형 동평생학습센터 운영 등 3개 사업은 시민 관심도가 높았다.
해당 사업에는 적극행정 마일리지를 추가 부여한다. 수원시는 과제별 세부 추진 계획을 실행계획에 반영하고 반기별로 이행 실적을 점검한다. 우수 성과를 낸 공무원에게는 포상과 다양한 인센티브를 제공한다.
수원시 관계자는 "적극행정은 시민의 불편을 해결하는 실천 행정"이라며 "선정된 과제를 책임 있게 추진해 시민이 체감하는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.
