유비케어, 'KIMES 2026' 참가…의사랑AI 서비스 공개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 디지털 헬스케어 플랫폼 대표기업 유비케어가 오는 19일부터 22일까지 서울 코엑스에서 개최되는 제41회 국제의료기기·병원설비전시회(KIMES 2026)에 참가한다.
국내 EMR 1위 기업 유비케어는 이번 KIMES 2026에서 'Beyond EMR, Medical AI Begins: 의사랑 AI' 슬로건을 선포하고 '의사랑 AI'를 공식 공개한다.
지난해 AI 진료의 방향성을 제시했던 유비케어는 1년 만에 이를 실사용 가능한 서비스로 구현하며, AI가 진료 전 과정에 자연스럽게 스며든 새로운 기준 제안한다. AI를 통해 입력과 타이핑 없이도 진료 흐름이 이어지는 끊김없고(Seamless)·입력없는(Typeless) 진료 환경을 제공하여 의사가 진료에만 집중할 수 있는 환경을 직접 제공한다는 계획이다. 특히 이번 전시는 단순한 기술 시연을 넘어 현장 구독 가입과 하반기 출시로 이어지는 상용화의 출발점이라는 점에서 의미를 더한다.
유비케어 부스는 'AI 브레인 코어'를 중심으로 전시·체험·상담 영역이 자연스럽게 순환되는 구조로 설계됐다. 방문객은 신규 라인업 데모존에서 의사랑 AI를 중심으로 한 새로운 진료 환경을 체험한 뒤, 1:1 상담까지 이어지는 흐름 속에서 유비케어가 제시하는 미래 진료 환경을 입체적으로 경험할 수 있다.
이번에 공개되는 '의사랑 AI'는 접수·청구·고객관리·재고관리 등 병·의원 운영 업무를 AI가 선제적으로 파악하고 지원해, 의료진이 진료와 처방에 온전히 집중할 수 있도록 돕는 서비스다. 유비케어가 축적해 온 의료 행정 운영 노하우와 제약·경영 분석 등 복합 영역의 데이터를 기반으로, 자체 구축한 대규모 언어 모델(LLM)을 활용해 병·의원 운영 업무 흐름을 이해하고 다음 단계를 제안한다. 또한 진료와 처방 과정의 기록을 자동으로 정리해, 의료진이 모니터 속 서류 작업이 아닌 환자와 눈을 맞추며 진료에 집중할 수 있는 환경을 제공한다.
이와 함께 의원·약국 간 비접촉 기반의 진료·행정 흐름을 지원하는 신규 서비스인 약국 전자 처방 전송과, 병원과 환자를 효율적으로 연결하는 통합마케팅 솔루션 의사랑 CRM, AI 기반 서비스 챗봇인 '바로바로' 등을 선보이며 진료 외 업무까지 AI로 확장된 환경을 제시한다.
김진태 유비케어 대표이사는 "이번 KIMES 2026에서 AI와 결합을 통해 유비케어 만이 제공할 수 있는 스마트한 진료 환경을 선보일 예정"이라며, "앞으로도 독보적인 AI 진료 환경을 제공함으로써 의료진이 진료 본질에 집중할 수 있는 환경을 구축하겠다"고 밝혔다.
