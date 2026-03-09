동아제약, '조르단 어린이 칫솔' 국내 판매 5년 연속 1위

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 조르단 어린이 칫솔이 국내 어린이 칫솔 시장에서 5년 연속 판매 1위를 기록했다고 9일 밝혔다.
시장조사기관 닐슨코리아에 따르면, 2020년 12월부터 2025년 12월까지 온·오프라인 판매처를 대상으로 한 어린이 칫솔 카테고리에서 '조르단 스텝 시리즈' 칫솔이 가장 높은 점유율을 기록하며 5년 연속 1위를 차지했다.
조르단은 1837년 노르웨이 오슬로에서 시작된 오랜 전통의 구강용품 브랜드다. 북유럽의 청정 자연 환경과 과학적 연구를 기반으로 제품을 개발해 세계적으로 인정받고 있다. 한국 시장에서는 동아제약이 유통을 맡아 2010년부터 본격적으로 판매를 시작했으며, 부모들의 입소문과 우수한 제품력으로 빠르게 성장했다.
조르단이 어린이 칫솔 시장에서 1위를 유지할 수 있었던 배경으로는 모(브러쉬) 소재와 경도의 다양성이 꼽힌다. 조르단은 어린이의 예민한 잇몸과 치아 구조를 고려해 다양한 소재와 경도를 적용한 브러쉬를 설계해 부드러우면서도 효과적인 세정을 가능하게 했다. 이 과정에서 나무 소재는 고정된 형태와 제한된 세정력, 습한 환경에서의 변형 가능성을 고려해 제외됐다.
조르단 어린이 칫솔의 대표 제품인 '스텝 시리즈'는 아이들의 연령별 구강 발달 단계를 고려해 설계된 것이 특징이다. 0-2세용 '스텝 1' 칫솔은 부드러운 모를 적용해 연약한 잇몸을 자극 없이 보호하며, 미끄럼 방지 그립을 적용해 부모가 편하게 양치를 도울 수 있도록 했다.
3-5세용 '스텝 2' 칫솔은 적정량의 치약 사용을 유도하는 구조를 적용했으며, 6-9세용 '스텝3' 칫솔은 다층 모 구조를 적용해 영구치가 나오는 시기에 보다 세밀한 세정이 가능하도록 설계됐다. 구강 점막이 예민한 어린이가 사용하는 제품인 만큼 안정성 기준도 엄격하게 적용하고 있다.
조르단 관계자는 "조르단의 5년 연속 1위는 단순한 판매 실적이 아니라 수많은 부모님들의 신뢰와 아이들의 미소가 쌓인 결과"라며 "최근 아이들의 취향을 고려한 다양한 과일향과 적절한 불소 함량으로 충치 예방 효과를 제공하는 조르단 치약과의 시너지도 좋은 반응을 얻고 있다"고 말했다.
한편, 조르단의 이번 성과는 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 될 전망이다. 이미 북유럽과 아시아 태평양 지역에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며, 한국 시장에서의 성공 사례를 바탕으로 다른 아시아 국가로의 확장도 모색하고 있다.
