제천시, 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 준공

'스마트도시 통합플랫폼'과의 시스템 연계 완료
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시는 국토교통부 공모사업으로 추진된 '청전동 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업'을 준공했다고 9일 밝혔다.
시는 청전동 142-5 일원에 총 8억 원(국비 4억 8000만 원, 도비 8000만 원, 시비 2억 4000만 원)을 투입해 쾌적하고 안전한 동네 조성을 위한 스마트기술을 도입했다.
쓰레기 분리수거장과 스마트폴에는 인공지능(AI) 영상 기반의 '스마트 양심 거울'을 설치해 쓰레기 불법투기를 실시간으로 감시하고, 투기자가 스스로 잘못된 행위를 인식함으로써 자발적으로 행동을 개선할 수 있도록 했다.
이를 통해 골목을 깨끗하게 유지하고 쾌적한 동네를 만들 수 있을 것으로 기대된다.
교통 사각지대에는 실시간 전광판을 통해 차량이 접근 중임을 알려주어 교통사고를 예방하는 '스마트알리미'가 설치됐다.
또한 기존 보안등은 스마트 보안등으로 교체되어 밝기 조절 기능을 이용해 에너지를 절감하고 주택가의 빛 공해를 최소화할 수 있게 됐다. 이로써 안전 확보는 물론 도시경관 개선에도 도움이 될 것으로 보인다.
아울러 '스마트도시 통합플랫폼'과의 시스템 연계를 완료하고 단위 테스트를 마무리해 안정적인 운영 기반도 구축했다.
시 관계자는 "도시재생 지역에 스마트 기술을 접목해 주민 생활과 밀접한 문제를 해결하고자 했다"라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 스마트 도시재생 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.
