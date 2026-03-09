19일까지 상반기 '무신사 뷰티 페스타'…최대 80% 할인

균일가 행사, 브랜드 데이 등…행사 기간 매일 할인 쿠폰
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사 뷰티는 오는 19일까지 올 상반기 최대 규모의 할인 행사 '무신사 뷰티 페스타'를 진행한다고 9일 밝혔다.
무신사 온라인 스토어에서 이날부터 열리는 이번 행사에는 670여 개 브랜드가 참여해 1만5000개 이상의 상품을 최대 80% 할인된 가격에 선보인다.
무신사 뷰티 페스타는 파격적인 할인 혜택과 함께 신진 브랜드부터 인기 브랜드까지 아우르는 폭넓은 큐레이션으로 무신사 뷰티의 대표 프로모션으로 자리 잡았다. 올해는 지난해 2월 대비 참여 브랜드 수가 75%가량 늘어나며 더욱 풍성한 뷰티 쇼핑 경험을 선사할 예정이다.
무신사 뷰티는 인기 아이템을 엄선해 할인가에 제안하는 '뷰티 베스트 특가'와 무신사 뷰티에서만 단독으로 만나볼 수 있는 '오직 무신사 뷰티 특가' 등 다채로운 테마별 특가 섹션을 운영한다. 3500원, 5900원, 9900원 등 파격적인 균일가로 구성된 초특가 상품도 한정 수량 판매한다.
매일 오전 11시부터 24시간 동안 운영되는 '브랜드 데이'에는 팬덤을 보유한 인기 브랜드들이 참여한다. ▲다슈 ▲셀렉스 ▲에스트라 ▲오드타입 ▲토리든 ▲헤라 등이 일자별로 참여해 추가 할인 및 특별 사은품 증정 등 무신사 고객을 위한 특별 혜택을 제공할 예정이다.
할인 혜택을 더해줄 이벤트도 풍성하게 마련했다. 행사 기간 매일 25% 상품 할인 쿠폰 및 7% 장바구니 할인 쿠폰을 제공하며, 브랜드별로 최대 30%까지 할인 가능한 브랜드 전용 쿠폰도 추가로 증정한다. 또한 매일 오후 12시와 오후 5시 하루 두 번 최대 80% 할인 쿠폰과 최대 5000원의 적립금을 랜덤으로 지급하는 '뽑기 이벤트'를 진행해 혜택의 폭을 넓혔다.
