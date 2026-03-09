문체부, 문학상주작가 100명 공모…청년 포함 월 240만원 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국문화예술위원회는 '2026년 문학상주작가 지원사업' 참여 작가를 9일부터 23일까지 공모한다고 밝혔다.
이 사업은 작가가 도서관, 서점, 문학관 등 시설에 머물며 지역 주민을 위한 문학 프로그램을 기획·운영할 수 있도록 인건비와 운영비를 지원하는 것이 골자다. 선정된 작가는 5월부터 11월까지 7개월간 해당 시설에서 근무하며 월 240만 원의 임금과 4대 보험 혜택을 받는다. 작가의 창작활동 보장을 위해 주 5일 근무 중 2일은 재택근무가 가능하며, 시설 내 전용 창작공간과 집필 시간도 보장된다.
올해는 지원 규모를 전년 대비 약 35% 확대해 100여 명의 작가를 선발할 계획이다. 작가들이 활동할 시설은 전국 도서관 67곳, 서점 16곳, 문학관 15곳 등 총 98곳으로, 지난 1~2월 공모를 거쳐 이미 선정됐다. 각 시설은 이번 공모를 통해 함께 활동할 작가를 선발하게 된다.
특히 이번에는 만 39세 이하 청년 작가들이 현장 경험을 쌓고 독자와의 접점을 넓힐 수 있도록 '청년 참여형' 유형을 새롭게 신설했다. 청년 참여형으로 선정된 시설은 청년 작가를 포함해 최대 2명까지 작가를 채용할 수 있다.
참여를 원하는 작가는 3월 9일 오전 10시부터 3월 23일 오후 7시까지 '문학상주작가 온라인 매칭박람회' 누리집을 통해 신청하면 된다. 시설별 상세 정보도 누리집에서 확인할 수 있으며, 작가 한 명이 최대 3곳까지 지원 가능하다.
이 사업은 작가와 지역 주민 모두에게 긍정적인 변화를 이끌어내고 있다는 평가다. 지난해 참여 작가 76명이 작품 82건을 발간했고, 프로그램 참여자 중 20명이 등단·수상하는 성과를 거뒀다.
이용신 문체부 예술정책관은 "올해 문학 분야 지원 예산을 지난해 294억 원에서 459억 원으로 대폭 늘렸다"며 "앞으로도 작가의 안정적인 창작을 돕고 국민의 문학 향유 기회를 넓히기 위해 문학 분야를 체계적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.
