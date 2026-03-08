[프로축구] 전북, '정정용 더비'서 김천과 1-1 무승부... 개막 2경기 무승

후반 추가시간 2분 모따의 극적 헤더 동점골로 패배 위기 모면

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 전북이 김천 원정에서 극적인 동점골을 만들어냈지만 끝내 승리를 챙기지 못했다.

전북은 8일 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와의 K리그1 2026시즌 2라운드 원정 경기에서 1-1 무승부를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 지난 시즌까지 김천 사령탑이었지만 이번 시즌을 앞두고 전북으로 이적한 정정용 감독. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

지난 1일 승격팀 부천과의 개막전에서 2-3으로 패했던 전북은 이번 경기에서도 승리를 거두지 못하며 1무 1패로 개막 두 경기 연속 무승에 머물렀다. 새롭게 팀을 맡은 정정용 감독 체제에서 아직 뚜렷한 전술적 색채가 완전히 드러나지 않는 모습이다.

김천 역시 승리를 챙기지 못했다. 올 시즌 새롭게 지휘봉을 잡은 주승진 감독이 이끄는 김천은 포항과의 개막전에서 1-1 무승부를 기록한 데 이어 전북과도 비기며 2경기 연속 승점 1에 만족해야 했다.

이 경기는 경기 전부터 많은 관심을 모았다. 전북을 이끄는 정정용 감독이 지난해까지 김천을 지휘했던 인물이기 때문이다. 정 감독은 2023년 김천을 K리그2 우승으로 이끌며 팀을 1부 리그로 승격시켰고, 이후 K리그1에서도 두 시즌 연속 3위라는 성과를 남겼다. 올 시즌을 앞두고 전북의 지휘봉을 잡으면서 친정팀과의 첫 맞대결이 성사됐다.

경기 초반 두 팀은 신중한 접근을 보였다. 전반전 내내 중원에서 치열한 압박과 공방이 이어졌지만 결정적인 득점 기회는 많지 않았다. 전북과 김천 모두 상대 수비 조직을 효과적으로 흔들지 못하면서 전반 45분은 득점 없이 마무리됐다.

[서울=뉴스핌] 김천의 홍윤상이 8일 열린 전북과의 리그 경기에서 골을 넣은 뒤, 김천 선수들이 단체 경례 세리머니를 하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

후반 시작과 함께 김천이 먼저 승부수를 던졌다. 후반 초반 교체로 들어간 홍윤상이 경기 흐름을 바꿨다.

후반 4분 이정택이 자기 진영에서 길게 연결한 패스를 홍윤상이 받아냈다. 이후 수비를 따돌리고 골키퍼와 일대일 상황을 맞았고, 침착하게 마무리하며 선제골을 터뜨렸다. 교체 카드가 곧바로 결과로 이어진 순간이었다.

선제골을 내준 전북도 곧바로 대응했다. 후반 10분 김진규와 이동준을 빼고 강상윤과 진태호를 투입하며 변화를 시도했다. 하지만 공격 전개가 좀처럼 살아나지 않자 후반 30분에는 티아고를 투입해 공격 숫자를 늘렸다.

경기 막판에는 이승우와 이영재까지 투입하며 총공세에 나섰다. 전북은 경기 종료 직전까지 김천 진영을 압박하며 동점골을 노렸다.

[서울=뉴스핌] 전북의 공격수 모따가 후반 추가시간 2분 극적인 동점골을 넣었다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

결국 끝까지 밀어붙인 전북이 극적인 결과를 만들어냈다.

주심이 후반 추가시간 6분을 선언한 가운데, 후반 추가시간 2분 티아고가 하프라인 부근에서 공을 가로채며 공격 기회를 만들었다. 티아고는 곧바로 측면으로 돌파한 뒤 크로스를 올렸고, 이를 골문 앞으로 쇄도하던 모따가 정확한 헤더로 연결하며 골망을 흔들었다.

전북은 극적인 동점골로 패배 위기에서 벗어났지만, 남은 시간 추가 득점은 나오지 않았다. 결국 경기는 1-1 무승부로 마무리됐고 두 팀은 승점 1씩을 나눠 가졌다.

