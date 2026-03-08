[WBC] '삼성 1선발' 후라도, 푸에르토리코전 5이닝 무실점 호투

파나마는 3-4 역전패

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 삼성 라이온즈 우완 투수 아리엘 후라도가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 무대에서 자신의 실력을 증명했다.

후라도는 8일(한국시간) 푸에르토리코 산후안 히람비손 스타디움에서 열린 2026 WBC 1라운드 A조 푸에르토리코전에 파나마 대표팀의 선발 투수로 등판해 5이닝 3안타 4탈삼진 무실점을 기록했다. 투구 수는 56개(스트라이크 39개)였다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 외국인 선발 후라도가 지난 7일 문학 SSG와의 경기에서 8이닝 1실점을 기록했다. [사진 = 삼성] 2025.08.07 wcn05002@newspim.com

이번 대회 1라운드 투수의 최대 투구 수는 65개로 제한돼 있다. 후라도는 정해진 투구 수 안에서 5이닝을 책임지며 안정적인 피칭을 선보였다.

후라도는 2023~2024년 키움 히어로즈에서 뛰었고 지난해 삼성 라이온즈로 팀을 옮겼다. 2025시즌 30경기 197.1이닝 15승 8패 평균자책점 2.60으로 맹활약했다. 이후 삼성과 총액 170만 달러(약 25억원)에 재계약했다.

후라도는 이번 WBC를 위해 삼성 스프링캠프 대신 파나마 대표팀에 합류했다. 2023년 WBC 예선에는 출전했지만 본선 무대에 오른 것은 이번이 처음이다.

후라도의 이날 투구는 완벽했다. 1회 윌리 카스트로를 헛스윙 삼진으로 잡아낸 뒤 엘리엇 라모스를 우익수 뜬공, 놀란 아레나도를 유격수 땅볼로 처리하며 삼자범퇴로 출발했다.

2회에는 카를로스 코르테스에게 안타를 허용했지만 대럴 에르나이즈를 뜬공으로 잡아낸 뒤 에디 로사리오를 병살타로 유도하며 이닝을 마쳤다.

3회 선두타자 엠마누엘 리베라에게 2루타를 맞았지만 크리스티안 바스케스와 브라이언 토레스를 연속 삼진으로 돌려세운 뒤 카스트로를 중견수 뜬공으로 처리하며 위기를 넘겼다.

4회에는 수비 도움도 받았다. 라모스와 아레나도의 장타성 타구를 우익수 루이스 카스티요가 연달아 잡아내며 실점을 막았다. 코르테스의 1루 땅볼은 NC 출신의 1루수 크리스티안 베탄코트가 호수비로 아웃카운트를 만들어줬다.

파나마는 0-0으로 맞선 5회초 균형을 깼다. 조나단 아라우즈가 몸에 맞는 공으로 출루한 뒤 베탄코트가 1타점 2루타를 터뜨렸다. 이어 카스티요가 적시 2루타를 보태며 2-0을 만들었다.

후라도는 5회말에도 마운드에 올랐다. 선두타자 에르나이즈에게 안타를 허용했지만 로사리오를 삼진으로 돌려세운 뒤 리베라와 바스케스를 뜬공 처리하며 실점 없이 투구를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 손지호 기자 = 삼성 라이온즈 투수 아리엘 후라도. [사진=삼성 라이온즈] 2025.10.14 thswlgh50@newspim.com

후라도의 역투에도 파나마는 석패했다. 파나마 불펜이 6회와 9회 각각 1점씩을 허용했고, 경기는 2-2 동점으로 연장전에 돌입했다. 파나마는 10회초 다시 한 점을 뽑아 앞서갔지만, 10회말 푸에르토리코가 곧바로 동점을 만들었다. 이어 대럴 에르나이즈의 끝내기 홈런이 터졌고, 파나마는 3-4로 역전패를 당했다.

파나마는 앞서 쿠바에 1-3으로 패한 뒤 이날 푸에르토리코에 연이어 패해 다음 라운드 진출이 불투명해졌다. 파나마는 9일 캐나다, 10일 콜롬비아와 조별리그 경기를 치른다.

football1229@newspim.com