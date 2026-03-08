[WBC] '부상 여파' 문보경, 대만전 지명타자... 김도영 3루·위트컴 1루 배치

류현진, 17년 만에 WBC 선발 출전

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드에서 가장 중요한 분수령이 될 대만전을 앞두고 선발 라인업과 수비 포지션에 변화를 줬다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 8일 낮 12시 일본 도쿄돔에서 2026 WBC C조 3차전 대만전을 치른다. 이번 경기는 조별리그 통과 여부를 가를 중요한 경기로 평가받고 있다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 문보경이 7일(한국시간) 일본과 WBC C조 2차전에서 선제 2타점 2루타를 때리고 비행기 세리머니를 하고 있다. 2026.3.7 psoq1337@newspim.com

한국은 김도영(3루수·KIA)-저마이 존스(좌익수·디트로이트)-이정후(중견수·샌프란시스코)-안현민(우익수·KT)-셰이 위트컴(1루수·휴스턴)-문보경(지명타자·LG)-김주원(유격수·NC)-박동원(포수·LG)-김혜성(2루수·LA 다저스)순으로 라인업을 꾸렸다.

이번 라인업에서 가장 눈에 띄는 변화는 내야수 문보경의 포지션 이동이다. 문보경은 전날 일본과의 경기에서 1루수로 선발 출전했지만, 경기 도중 수비 과정에서 충돌을 겪었다.

7회 수비에서 일본 타자 마키 슈고의 파울 타구를 잡기 위해 펜스 쪽으로 달려가던 중 강하게 부딪히는 상황이 발생했다. 큰 충격을 받은 문보경은 이후 몸 상태를 고려해 수비 부담을 줄이기 위해 이날 경기에서는 1루수가 아닌 지명타자로 선발 명단에 이름을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 한국 야구 대표팀이 8일 오후 12시 대만과 WBC 1라운드 3차전을 갖는다. [사진 = KBO SNS] 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

이에 따라 김도영이 3루 수비를 맡고, 위트컴이 1루수로 이동해 내야 수비를 책임진다. 포지션 조정을 통해 타격 능력을 유지하면서도 선수의 체력 부담을 최소화하려는 선택으로 풀이된다.

이날 경기에서 한국은 테이블세터 역할이 매우 중요할 것으로 보인다. 1번 김도영과 2번 저마이 존스가 높은 출루율과 빠른 발을 앞세워 초반부터 상대 선발을 흔드는 것이 관건이다.

특히 존스는 전날 일본전에서도 활약을 펼쳤다. 두 개의 안타로 출루한 뒤 상대 선발 기쿠치 유세이(LA 에인절스)를 흔들며 공격의 물꼬를 트는 역할을 해냈다. 이번 경기에서도 두 선수가 초반 분위기를 가져오는 것이 중요하다.

한국의 선발 마운드는 베테랑 좌완 류현진(한화)이 책임진다. 류현진이 WBC 무대에서 선발로 나서는 것은 2009년 대회 이후 무려 17년 만이다.

[서울=뉴스핌] 한국 야구 대표팀의 류현진이 8일 오후 12시 대만과 WBC 1라운드 3차전에서 선발 투수로 나선다. [사진 = KBO SNS] 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

공교롭게도 당시에도 상대는 대만이었다. 2009년 WBC 조별리그 첫 경기에서 선발 등판한 류현진은 3이닝 동안 무실점 호투를 펼치며 한국의 9-0 승리를 이끈 바 있다. 한국이 마지막으로 WBC 조별리그를 통과한 것도 바로 그 대회였다.

30대 후반에 접어든 류현진은 여전히 안정적인 투구를 이어가고 있다. 그는 2024년 친정팀 한화로 복귀한 뒤 첫 시즌부터 10승 8패를 기록하며 건재함을 과시했다. 이어 지난해에도 26경기에 등판해 139.1이닝을 소화하며 9승 7패, 평균자책점 3.23을 기록하는 등 꾸준한 활약을 펼쳤다.

한편 한국 타선이 상대할 대만의 선발 투수는 우완 강속구 투수 구린루이양(닛폰햄)이다. 구린루이양은 2018년 대만 프로야구 퉁이 라이온스에서 데뷔해 빠르게 성장한 투수다. 2024년 정규 시즌 최우수선수(MVP)에 오르며 리그를 대표하는 투수로 자리 잡았다.

자국리그 활약을 바탕으로 일본프로야구(NPB) 닛폰햄으로 이적했으며, 일본 무대 첫 시즌이었던 지난해 7경기에 등판해 2승 2패와 평균자책점 3.62를 기록했다.

wcn05002@newspim.com