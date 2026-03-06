사천시·남해군, '사천우주항공선 국가철도망 구축' 공동 건의

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시와 남해군은 우주항공산업 성장과 남해안 관광 활성화를 위해 '사천우주항공선 국가철도망 구축'을 정부에 공동 건의한다고 6일 밝혔다.

박동식 사천시장(오른쪽)이 6일 남해군수실에서 장충남 남해군수와 함께 '사천우주항공선' 국가철도망 구축 공동 건의문을 채택한 뒤 기념사진을 찍고 있다[사진=사천시]2026.03.06

사천시와 남해군은 6일 남해군수실에서 '사천우주항공선 국가철도망 구축'을 위한 공동 건의문을 채택하고 국토교통부에 제5차(2026~2035) 국가철도망 구축계획 반영을 공식 요청할 계획이라고 밝혔다.

이번 공동 건의는 남해안 시대의 주역으로서 오랜 역사와 생활권을 공유해 온 양 지역 간 연대와 협력을 바탕으로 상생 발전을 도모하고 공동 대응방안을 모색하기 위해 마련됐다.

최근 우주항공청 개청과 우주항공국가산단 조성, 항공MRO 산업 확대 등으로 증가하는 인구 이동과 물류 수요에 선제적으로 대응하기 위해 추진된다.

남해~여수 해저터널 개통 등 남해안 관광객 증가에 대비한 광역 교통망 구축 필요성도 반영됐다.

'사천우주항공선'은 진주역~우주항공청역~삼천포항역을 연결하는 총 연장 26.6km 규모의 국가철도 노선으로, 사업비는 약 1조 974억 원(국비 100%)이 투입될 것으로 추정된다.

현재 사천과 우주항공청 일대는 대한민국 우주항공 산업의 핵심 거점으로 자리매김하고 있으나, 국가산단과 우주항공청을 연결하는 교통체계는 도로 중심 구조에 머물러 있어 향후 증가할 물류와 인력 이동 수요 대응에 한계가 있는 상황이다.

우주항공산업 특성상 대규모 장비·부품 물류 이동과 전문 인력 이동이 빈번한 만큼 철도 기반의 안정적인 교통 인프라 구축이 필수적이라는 것이 두 지자체의 설명이다.

사천우주항공선이 구축되면 수도권에서 사천까지 2시간대 접근이 가능해지고, 남해안 관광벨트와 연계한 광역 관광 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

철도망 구축을 통해 항공MRO 산업 물류비 절감과 산업 경쟁력 강화는 물론, 수도권과 남해안을 연결하는 철도축 형성으로 지역 균형발전에도 도움이 될 전망이다.

사천시 관계자는 "우주항공청을 중심으로 대한민국 우주항공 산업이 본격적으로 성장하는 시점에서 이를 안정적으로 뒷받침할 광역 철도 인프라 구축은 선택이 아닌 필수 과제"라며 "제5차 국가철도망 구축계획에 '사천우주항공선'이 반드시 반영될 수 있도록 적극 건의하겠다"고 말했다.

남해군 관계자는 "남해~여수 해저터널 개통과 남해안 관광 활성화에 대비해 체계적인 광역 교통망 구축이 필요하다"며 "사천우주항공선은 우주항공 산업과 관광 산업을 동시에 견인할 핵심 인프라가 될 것"이라고 강조했다.

국토교통부는 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 수립을 위해 수요 전망 및 개발 방향 검토를 진행 중이며, 2026년 상반기 공청회를 거쳐 하반기 최종 고시될 예정이다.

