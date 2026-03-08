전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.08 (일)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

AI, 연말부터 대출심사·자산관리한다···5대 금융그룹 'AI 실행 단계' 전환

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

KB·신한·하나·우리·농협금융 'AI 금융사'로 대폭 전환
업무 자동화로 30% 효율, 심사·자산관리 등 AI가 곧 대행
2027년까지 데이터전문인력 3000명 양성도 개시

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB·신한·하나·우리·농협금융 등 주요 금융그룹들이 'AI(인공지능) 금융' 경쟁에 본격적으로 뛰어들고 있다. 금융권의 AI 전략은 그간 전략 수립을 넘어 실제 업무 프로세스를 바꾸는 단계로 넘어가고 있다. 여신 심사, 자산관리, 고객 상담 등 핵심 금융 서비스 전반에 AI 도입이 확대되면서 소비자들이 체감하는 금융 서비스에도 변화가 나타날 전망이다.

◆우리금융, 880억 규모 AI에이전트 구축 시동...신한금융은 '현장형 AI' 기조 속 인력양성 박차

8일 금융권에 따르면 우리은행은 이날 'AX(AI 전환)를 위한 AI 에이전트 구축 사업' 입찰 공고를 냈다. ▲기업여신 ▲자산관리 ▲내부통제 ▲고객상담 ▲업무자동화 등 5대 주요 업무 영에서 AI기반 업무 프로세스를 마련하기 위한 취지로 사업 예산은 약 884억원 규모다.

(사진 왼쪽부터) 함영주 하나금융 회장, 임종룡 우리금융 회장, 진옥동 신한금융 회장, 양종희 KB금융 회장, 이찬우 NH금융 회장. [사진= 각사]

우리은행은 이번 사업을 통해 기존 시스템과 유기적으로 연계되는 '엔터프라이즈 레벨 AI 에이전트 기반 AX' 도입을 추진한다. 제안요청서 공고를 시작으로 본격적인 프로젝트에 착수해 올해 12월 1차로 97개의 AI 에이전트를 선보일 예정이다. 이후 내년 초까지 추가로 78개의 에이전트를 순차적으로 도입해 금융 AI 생태계를 완성한다는 계획이다. AI 에이전트 중심으로 업무 프로세스를 재설계 시 업무 처리 속도가 약 30% 개선될 것으로 기대하고 있다.

이 같은 AI 전환은 우리금융그룹의 올해 핵심 전략 중 하나다. 임종룡 우리금융그룹 회장은 지난 1월 가진 '2026년 그룹 경영전략 워크숍'에서 "'우리는 AI 회사다'라는 마음가짐으로 AI 중심 경영체제를 그룹 전반에 뿌리 내려야 한다"며 AX 대전환을 강조한 바 있다. 또한 이달 말 주주총회를 앞두고 신임 사외이사에 AI전문가인 류정혜 후보를 추천하는 등 그룹 차원의 AI 전략 실현에 힘을 실었다.

신한금융도 올해 주요 전략 중 하나로 'AX'를 지목하고, AX금융 구축을 위한 물밑 작업에 나섰다. 진옥동 신한금융 회장의 '현장에서 굴리는 AX' 기조와 맞물려 내부 프로세스 전환 및 교육에 매진하는 식이다. 관련해 지난해 10월 지주 내 AX·디지털부문을 신설한 것을 시작으로 전 그룹사 경영진을 대상으로 AI 리터러시 교육과 임직원 상대로 클라우드 기반 협업 도구인 'M365 및 코파일럿(Copilot)'을 도입하는 등 속도를 내고 있다. 

관련해 진 회장은 지난 1월 'AX 혁신리더' 발대식에서 "올해는 현장에서 전 직원이 AI를 실제로 활용하는 단계로 나아가야 할 시점"이라고 강조한 바 있다. 이날 진 회장은 향후 3년간 AX 전문가 1000명을 육성하겠다는 목표를 천명했다.

이에 맞춰 신한은행은 최근 AX 분야 및 블록체인(웹3·Web3) 분야의 전임교수 및 기술멘토 채용 절차를 진행, AI와 블록체인에 대한 사내 교육을 전담할 전임교수직을 신설했다. 외부 용역에 의존하기보다 디지털 전환 역량을 내부에 축적하려는 취지로 관측된다.

◆KB, 'KB with AI' 전략 수립...하나는 '데이터 경쟁력', 농협은 'AI 전략 자산화' 방점 

양종희 KB금융 회장도 올해 금융 대전환의 핵심 축으로 AX를 전면에 내세웠다. 양 회장은 올해 신년사에서 임직원에 "AI라는 파도는 금융시장의 판을 바꿀 것"이라며 "새롭게 형성되는 디지털 자산이나 AI 비즈니스 시장에서도 우리가 먼저 고객과 사업기회를 확보해야 한다"고 독려한 바 있다.

실제 KB금융은 지난해 말 조직개편을 통해 전략담당과 AI·DT추진본부를 통합한 미래전략부문을 신설했다. 그룹 경영전략 수립과 신사업 추진을 담당해온 전략 조직과 AI·디지털 조직을 하나의 축으로 묶은 것이다. 또한 그룹 AI 전략인 'KB with AI'를 수립해 이를 토대로 관련 과제를 수행하고 있다. 영업현장 대상 PB·RM·금융상담 에이전트를 우선 도입하는 등 그룹 차원의 기준을 두고 AI개발을 진행하는 식이다.

AX를 지향한 계열사별 결과물도 속속 선보이고 있다. KB자산운용은 이달부터 생성형 인공지능(AI) 기반의 아나운서를 자체 콘텐츠에 도입했으며 KB증권이 지난해 말 사내 AI서비스인 '투자분석 Agent'를 활용해 방대한 시장 및 뉴스 데이터를 분석, 요약한 서비스 'AI투자브리핑'을 출시했다.

함영주 하나금융 회장도 올해 신년사에서 'AI기술 확산'을 글로벌 금융산업을 뒤흔드는 가장 큰 변화 요인으로 꼽고 "시장을 설계하는 주도자로 거듭나야 한다"고 주문했다.

특히 하나금융은 AI의 기반 데이터 경쟁력 확보에 방점을 찍었다. 'AI와 디지털의 근본은 데이터'라는 함 회장의 기조에 따라 AI 경쟁력 확보를 위한 데이터 인재 양성에 힘을 쏟는 방향이다. 그룹 내 AI연구개발 전담조직인 하나금융융합기술원을 두고 AI개발 등을 진행하고 있는 점도 경쟁력 확보의 한 축이다.

관련해 지난해 11월에는 AI 시대 준비를 위한 '데이터 전문 인력 3000명을 2027년까지 양성하겠다'는 목표를 새롭게 수립하고, 전 직원을 대상으로 하는 AI·데이터 리터러시 교육 등을 지원하겠다고 밝히기도 했다.

하나은행의 경우 현재 해외송금 소요시간 예측 서비스와 마이데이터 활용 손님 상담정보 요약 및 상세제공 서비스 등에 AI를 적용하고 있다. 앞으로는 심사의견 초안 자동 작성 서비스, 신용평가 의견 초안 자동 작성 서비스 등 심사와 신용평가 부문에 대한 AI 활용을 늘려간다는 방침이다.

NH농협금융도 'AI는 핵심 전략자산'이라는 기조를 중심으로 AI전환에 나서고 있다. 이찬우 농협금융 회장은 지난달 '농협금융 AX·DX 최고협의회'를 열고 "AI는 더 이상 보조적 수단이 아닌, 기업의 본업 경쟁력을 강화하는 핵심 전략자산으로 진화하고 있다"며 "개별 조직의 업무 혁신을 그룹 차원의 경쟁력으로 빠르게 확장하는 것이 무엇보다 중요하다"고 당부했다.

올해 처음 조직된 NH농협금융의 'AX·DX 최고협의회'는 디지털 부문 최고 책임자들이 참석한 회의로 AI·디지털 전환을 위한 전략을 구상하고 실행 방향을 논의하는 협의체다. 이 자리에서 농협금융은 ▲AX(AI 전환) 가속화 ▲슈퍼플랫폼 경쟁력 강화 ▲통합데이터 활용 개인화 마케팅 추진 ▲신규 비즈니스 진출 등을 핵심과제로 제시하며 그룹 차원의 AI 생태계 구축 방향을 공유했다.

또한 농협금융은 최근 'AI 거버넌스 수립 외부 용역' 입찰 공고를 내고 AI를 활용한 내부통제 시스템 마련에 착수하기도 했다. 금융위윈회의 '금융분야 통합 AI 가이드라인'을 바탕으로 'AI 거버넌스 체계 정비'에 나서기 위한 취지다. 실제 업무를 중심으로 AI적용 확대에 적극적인 모습이다.

금융권에서는 올해를 기점으로 금융사의 AI 전환이 실제 업무 단계로 본격 확산될 것이라는 전망이 나온다. 그간 AI 전략을 수립하거나 시범사업을 진행하는 단계였다면 올해부터는 실제 업무에 적용되는 사례가 빠르게 늘어날 것이란 관측이다. 고객 상담, 자산관리, 여신 심사 등 다양한 영역에서 AI 도입이 추진되고 있는 만큼 소비자들도 금융서비스 질, 속도 향상 등 효과를 체감할 수 있을 것으로 예상된다.

금융권 한 관계자는 "AI 에이전트가 실제 도입되면 직원이 직접 입력하고 검토하던 반복 업무 상당 부분을 자동화할 수 있다"며 "업무 처리 속도가 빨라지고 정확도도 높아지는 만큼 직원들은 고객 상담이나 영업 등 보다 핵심적인 업무에 집중할 수 있을 것"이라고 말했다.

romeok@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
의대까지 번진 '사탐런' [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험에서 이른바 '사탐런' 현상이 한층 더 뚜렷해질 것이란 전망이 나온다. 자연계열 수험생들 사이에서 과학탐구(과탐) 대신 사회탐구(사탐)를 택하는 흐름이 빠르게 확산하면서 올해 수능에서는 사회탐구 과목을 1개 이상 응시하는 비율이 80%에 육박할 수 있다는 관측도 제기된다. 다만 입시 전문가들은 사탐 선택이 단순히 탐구 성적만의 문제가 아니라 확보한 시간과 심리적 여유를 국어·수학·영어 등 다른 영역 성적 향상으로 연결할 수 있는지까지 따져 신중하게 판단해야 한다고 조언한다. 대학수학능력시험 사회·과학 탐구 응시 인원 비중 추이. [사진=김아랑 미술기자] 7일 교육계에 따르면 지난해 치러진 2026학년도 수능에서는 사·과탐 영역 응시자 53만 1951명 가운데 77.3%(41만 1259명)가 사탐 과목을 1개 이상 선택한 것으로 집계됐다. 이에 따라 올해 11월 실시되는 2027학년도 수능에서는 그 비율이 80%를 웃돌 가능성도 거론된다. 이 같은 변화는 전통적으로 미적분·기하와 과학탐구 선택 비중이 높았던 자연계 상위권 모집단위에서도 확인된다. 진학사가 정시 지원 대학을 공개한 수험생 자료를 분석한 결과 선택과목 제한이 없는 대학 지원자 가운데 사회탐구 응시자 비율은 의대 9.3%, 수의대 40.5%, 약대 23.8%로 나타났다. 자연계 최상위권에서도 사탐 선택이 더 이상 예외적인 사례만은 아니라는 방증이다. 배경에는 주요 대학의 자연계열 수능 지정과목 폐지가 있다. 주요 대학들이 2025학년도부터 자연계 모집단위에서 응시 지정 과목을 없애면서 사탐·과탐 혼합 응시가 빠르게 퍼졌다. 사탐 응시 비율은 2023학년도 53.3%, 2024학년도 52.2% 수준이었지만 자연계 학과에서 사회탐구를 인정하는 대학이 늘면서 2025학년도 62.2%, 2026학년도 77.3%로 급증했다. N수생 집단에서도 과탐에서 사탐으로의 이동은 뚜렷했다. 2025학년도와 2026학년도 수능에 연속 응시한 수험생을 보면, 과탐 2과목 응시자 중 19.7%는 이듬해 사탐 2과목으로 23.7%는 사탐+과탐으로 바꿨다. 전년도 사탐+과탐 응시자 가운데서도 62.2%가 올해 사탐 2과목으로 전환했다. 성적 상승 폭도 컸다. 탐구 2과목을 모두 과탐에서 사탐으로 바꾼 집단의 탐구 백분위는 평균 21.68점, 국어·수학·탐구 평균 백분위는 11.18점 올랐다. 과탐 2과목에서 사탐+과탐으로 바꾼 집단도 탐구 13.40점, 국수탐 평균 8.83점 상승했다. 사탐+과탐에서 사탐 2과목으로 전환한 집단 역시 탐구 16.26점, 국수탐 평균 10.92점 올랐다. 사탐 선택이 단순한 유행이 아니라 점수 안정성을 노린 전략적 선택으로 자리 잡고 있음을 보여주는 대목이다. 지난해 12월 13일 서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. [사진=뉴스핌DB] 다만 대학별 반영 방식은 제각각이다. 상당수 대학이 자연계 지원자에게 미적분·기하나 과학탐구 응시 가산점을 주고 있어 지정 과목이 폐지됐다고 해서 유불리가 완전히 사라진 것은 아니다. 국민대·동국대·세종대는 자연계열 지원자가 수학 선택과목으로 미적분이나 기하를 택할 경우 3~5%의 가산점을 반영한다. 성균관대 역시 사회과학계열, 의상학과, 경영학과, 글로벌경영학과, 글로벌경제학과 지원자에게 미적분 선택 시 최대 3%의 가산점을 준다. 과탐 응시자에 대한 가산점도 적지 않다. 경희대·고려대·숙명여대 등은 자연계열 지원자가 과탐을 선택하면 가산점을 부여한다. 서울대의 경우 과탐Ⅱ를 1과목 응시하면 3점, 2과목 응시하면 5점을 추가 반영하며, 과탐Ⅰ만 선택했을 때는 가산점이 없다. 인문계열에서 사탐 선택자에게 가산점을 주는 대학도 있다. 서울시립대는 인문계열 지원자가 사탐 2과목을 응시하면 3%의 가산점을 부여하고, 중앙대는 인문대와 사범대 지원자의 사탐 응시에 5%를 더해 반영한다. 이에 따라 입시 전문가들은 사탐런이 대세처럼 보이더라도 무작정 따라가는 것은 위험하다고 지적한다. 김병진 이투스 교육연구소장은 "많은 학생이 사·과탐 선택에 따른 성적 변화에만 초점을 두지만 핵심은 선택으로 인해 생긴 시간적 여유나 심리적 안정감을 다른 영역 학습에 활용하는 데 있다"며 "사탐 선택으로 줄어든 학습 시간을 국어·수학·영어 등 다른 영역의 성적 향상으로 연결할 수 있는지까지 함께 따져봐야 한다"라고 말했다. 김 소장은 이어 "탐구 과목을 바꿨더라도 결국 같은 학습 시간을 들여야 한다면 입시 전체로 봤을 때 유리한 선택이라고 보기 어렵다"며 "단순히 유행을 좇기보다 자신의 학습 적합성과 대학별 반영 방식, 가산점 구조를 함께 고려해 전략적으로 판단해야 한다"라고 조언했다. 우연철 진학사 입시전략연구소장은 "사탐 응시자가 늘고 이들의 성적이 상승하면서 인문계열 모집단위의 경쟁이 치열해지고, 일부 응시자들은 자연계 모집단위로 눈을 돌릴 가능성이 있다"며 "올해 정시에서는 모집단위별 탐구 반영 방식과 지원 가능 집단의 변화를 함께 고려한 보다 정교한 합격선 예측이 필요하다"라고 강조했다. jane94@newspim.com 2026-03-07 06:00
사진
"유가 150달러까지 치솟을 것" 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성한 콘텐츠로 원문은 3월 6일자 파이낸셜타임스(FT) 기사입니다. [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 사드 알카비 카타르 에너지장관은 6일(현지 시간) "전쟁이 중단되지 않으면 며칠 내에 걸프 지역 모든 산유국들이 불가항력을 선언할 것"이라고 말했다.  사드 알카비 카타르 에너지장관. [사진=로이터 뉴스핌] 그는 이날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 세계 최대 액화석유가스(LNG) 생산·수출 기지인 라스라판(Ras Laffan) 산업단지가 이란 공격으로 '불가항력'을 선언할 수밖에 없었다고 밝히면서 "아직 불가항력을 선언하지 않은 국가들도 며칠 내로 그렇게 할 것으로 예상한다"고 말했다. 알카비 장관은 카타르 국영기업인 카타르에너지의 최고경영자(CEO)를 겸직하고 있다. 불가항력은 지진 등 자연재해나 전쟁 등의 이유로 계약 이행이 불가능하다는 것을 선언하는 것이다. 책임이나 보상 등에서 면제받을 수 있다. 석유나 LNG 등의 계약에 필수적으로 포함되는 내용이다. 카타르는 미국, 호주 등과 함께 세계 3대 LNG 생산·수출국으로 꼽힌다. 현재 연 7700만톤 규모인 노스필드(North Field) 가스전의 생산능력을 오는 2027년까지 1억2600만톤으로 늘리는 프로젝트를 진행하고 있다. 이 프로젝트가 완성되면 LNG 생산과 수출이 세계 1위가 될 것이라는 평가를 받고 있다. 이 가스전의 첫 증산 물량은 올해 3분기에 시장에 나올 예정이었다.  알카비 장관은 "지금 벌어지고 있는 전쟁은 세계 경제를 무너뜨릴 수 있고, 며칠 내에 모든 걸프 지역 산유국들이 생산을 중단하게 되면 유가가 배럴 당 150달러까지 치솟을 수 있다"고 했다.  그는 현재 가동이 중단된 라스라판 LNG 시설에 대해 "지금 당장 전쟁이 끝난다해도 정상적인 사이클로 돌아가는 데 최소 몇 주에서 몇 달은 걸릴 것"이라고 했다.  유럽의 경우 카타르 수출에서 차지하는 비중은 크지 않지만 아시아 구매자들이 시장에서 더 높은 가격으로 가스를 사들이게 되면 덩달아 상당한 고통을 겪게 될 것이라고 전망했다.  FT는 "알카비 장관과의 인터뷰 기사가 나간 뒤 브렌트유는 5.5% 올라 배럴당 90.13 달러를 기록했다"며 "이는 이란 전쟁이 터진 이후 최고 수준"이라고 했다.  알카비 장관은 "이번 전쟁이 몇 주만 더 지속된다면 전 세계 국내총생산(GDP)이 타격을 받을 것"이라고 했다.  모든 국가의 에너지 가격이 상승하고 일부 제품은 부족해질 것이며 원자재 공급이 끊기면서 공장들이 생산을 멈추는 악순환이 펼쳐질 것이라고 전망했다.  중동 지역 국가 중 최대 미군 공군기지가 들어서 있는 카타르는 이란과도 전통적으로 우호적인 관계를 유지해 왔지만, 이번 전쟁의 포화를 벗어나지는 못했다.  라스라판 단지는 지난 2일 이란의 공격 드론의 공격을 받았고, 카타르 정부는 즉각 LNG 생산을 전면 중단했다. 이 단지는 전 세계 LNG 공급의 20%를 담당하는 대규모 시설이다.  알카비 장관은 "군으로부터 해상 시설에 대한 즉각적인 공격 위협이 있다는 통보를 받았고, 즉각 가동을 중단하고 24시간 안에 9000여명의 인력을 철수시켰다"고 했다.  그러면서 "전쟁이 완전히 끝나기 전까지 카타르의 생산은 재개되지 않을 것"이라고 말했다.  ihjang67@newspim.com   2026-03-07 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동